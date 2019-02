Belestünk a szívecskés világba, ahol a szeretlek felirat az úr

Egyre többen ünneplik hazánkban is a Valentin-napot. Már a délelőtti órákban sokan bekukkantanak a bevásárlóközpontba, hogy megtalálják párjuknak a megfelelő ajándékot.

Az ajándékboltok kirakatát elnézve kétségünk sem lehet felőle: itt a Valentin-nap. Az egyik üzletbe belépve körbenéztünk a polcokon, ahol minden szívecskés, piros és rózsaszín. Lufik, csokik, párnák: csak győzzünk választani. Rácz Betti, aki eladóként dolgozik, a Kemma.hu-nak elárulta, ebben az időszakban nagyot nő a forgalmuk.

– Népszerűek a piros szívek, a szeretlek feliratos párnák, bögrék, de törülközőből is rengeteget visznek a vásárlóink – mondta Rácz Betti. – Átlagosan ötezer forintot szánnak a Valentin-napi ajándékokra.

Azt is megtudtuk, sokan vesznek ékszereket, szívecskés kulcstartót, de kedveltek az erotikus, mókás játékok is. Ebben az évben újdonság a pároknak készült, vicces társasjáték is, az örök klasszikus pedig a csokoládé, amivel nem lehet hibázni. A forgalom évről évre nő, egyre több eladóra van szükségük a boltban. A Valentin-nap már nem csupán a fiatalokat foglalkoztatja, minden korosztályból érkeznek vevők. Ami még érdekes: sok szülő a gyermekeit is meglepi valami aprósággal február 14-én.

Egy ékszerbolt előtt két fiatal lánnyal futunk össze, akik nehezen döntenek arról, mivel lepjék meg szerelmüket. Egyiküktől, Esztertől megtudjuk, már tavaly is együtt ünnepelt barátjával.

– Nekem inkább az a fontos, hogy szervezzünk valami közös programot, nem az ajándékról szól minden – fogalmazott Eszter. – Múlt februárban süteménnyel leptem meg a párom, én egy csokor virágot kaptam. Azzal sincs baj, ha valaki nem tartja a Valentin-napot: az a lényeg, hogy minden nap szeressük a másikat.

Barátnője, Luca sem a Valentin-nap anyagi oldalát tartotta fontosnak: úgy vélte, bár jólesik a figyelmesség, az év többi napján is oda kell figyelni a másikra. A könyvesboltban találkoztunk Péterrel, akinek jelenleg nincs párja, de semmi kivetnivalót nem talál abban, ha valaki megünnepli a Valentin-napot.

– Jó, meglepni egymást, de ha „csak” szeretjük a másikat, az sem baj. A lényeg, hogy ne csak a látszatra adjunk.