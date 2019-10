Kesztölc a rekorder: heten indulnak a polgármesteri posztért

A helyhatósági választások finisében ezúttal kisebb városainkban és falvakban néztünk körül érdekességek után kutatva, illetve megnéztük a megyei közgyűlés jelöltlistáit is.

Nyergesújfalun Mihelik Magdolna polgármester folytathatja a munkát, hiszen a Fidesz-KDNP jelöltje az egyetlen induló a posztért. Ácson már érdekesebb a helyzet, hiszen ismert, hogy a jelenlegi ciklusban a viharos körülmények között távozó Lakatos Bélát dr. Szentirmai István váltotta, aki a kormánypártok támogatásával fogott a városfejlesztés új irányaiba. Folytatná is a megkezdett munkát a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeinek támogatásával. Egyetlen kihívója akad Tóth Károly Péter személyében, aki függetlenként indul. A közéleti érdeklődés pezsgését jól mutatja, hogy a 8 képviselői helyre itt 30 jelölt várja a szavazatokat.

Kisbéren a kormánypártok támogatásával a jelenlegi városvezető, Sinkovicz Zoltán indul egyedüliként a polgármesteri címért és a nyolc képviselői helyre mindössze tizenhárman pályáznak. Közülük nyolcan indulnak a Fidesz-KDNP, ketten az MSZP színeiben, míg három független jelölt is akad. Táton az eddigi városvezető, a kormánypárti jelölt Turi Lajos újrázhat, hiszen nem indul más a városvezetői posztért. A nyolc képviselői helyért itt tizenhatan szállnak ringbe. Lábatlanon két kihívója is akad a városvezető Dinnyés Istvánnak, a szintén független Barsi Zsolt és Teller Péter személyében. Itt a képviselői helyekre is nagy a túljelentkezés, hiszen nyolc helyre 27-en pályáznak.

Bábolnán viszont dr. Horváth Klára kezdheti meg következő polgármesteri ciklusát, hiszen nem lesz riválisa a szavazólapon. A hatfős testületbe tízen pályáznak, köztük Popovics György, aki a megyei közgyűlés elnöke is, s most is vezeti a Fidesz-KDNP közös listáját a megyei közgyűlésre összetételéről döntő voksoláson. A kormánypárti harmincas listán őt Steindl Balázs, Borsó Tibor és Turi Bálint követik az első helyeken. Az ellenzéki összefogás negyvenes listáját a DK-s dr. Konczer Erik vezeti, a másodikon a Jobbikos Barbora Zsuzsanna áll, a harmadikon a tatai polgármester kihívója, dr. Popovics Judit, a negyedik helyen az ismert szocialista politikus, Lévai Ferenc áll.

A megye falvaiban egészen eltérő a hozzáállás a közügyekhez, hiszen van ahol egyetlen jelölt indul, de olyan hely is akad, ahol sokan szállnak ringbe október 13-án. Vuts Norbertnek, Ácsteszér polgármesterének például nincs kihívója. Ellenben Únyon és Etén kifejezetten kiélezett a helyzet. Előbbi település 787 lakosára hat jelölt is jut, a jelenleg regnáló Pósfai József mellett még öten szállnak ringbe a polgármester székért.

A 619 lelket számláló Etén öten versenyeznek a szavazók kegyeiért. Érdekesség, hogy az eddig regnáló, a Fidesz-KDNP-s Rohonczi László nem indul, az ő nevét a megyei közgyűlés listáján láthatjuk majd a szavazólapon. Ám Kesztölc az igazi rekorder a települések között, hiszen ott hét polgármesterjelöltből választhat a 2700 lakosú település.