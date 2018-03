Rejtélyes jótevő: valaki kifizette Lagzi Lajcsi százmilliós számláit

Azután, hogy az ügyvéd kérelmére ismét elhalasztották Galambos Lajos, ismertebben Lagzi Lajcsi tárgyalását, újabb csavar történt a zenész ügyében.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: Európa megtelt

Ahogy arról beszámoltunk, Lagzi Lajcsi védőügyvédje a napkban kérelmet nyújtott be a Budaörsi Járásbíróságon, amelyben védence tárgyalásának elhalasztását kérte. Az indoklás szerint nem volt ideje elolvasni a vádiratot. Ezután ismét fordulat történt az ügyben: kiderült, hogy a százmilliós tartozását rendezték – de nem a zenész.

Lajcsi ügyvédje három dokumentumot nyújtott be, amelyben az érintett közműszolgáltatók igazolják, hogy Galambos Lajosnak már nincs tartozá­sa feléjük.

„Társaságunknak a szerződésszegéssel okozott kára, megállapodás alapján megtérült, így az ügyeket lezártként kezeljük” – idézi az egyik szolgáltató levelét a Blikk, amelyből az is kiderül, hogy a megállapodás szerint a kötbér és a műszaki beavatkozások költségére viszont még igényt tart. A többi szolgáltató dokumentumai is hasonló tartalommal bírnak, valamint az is olvasható bennük, hogy nem élnek polgárjogi igénnyel a vádlottakkal szemben.

De az igazi csavar csak ezután következett, ugynais a zenész saját bevallása szerint nem maga fizette ki a számlatartozásokat.

– Én nem fizettem ki semmit – jelentette ki határozottan Lagzi Lajcsi. Ügyvédje ekkép magyarázta meg a helyzetet:

„A fogyasztó rendezte azt. A vádiratban öt fogyasztási hely és öt közműszolgáltató szerepel, több szerződésről van szó. A fogyasztók gazdasági társaságok, de ezek egyikének sem tulajdonosa sem Galambos Lajos, sem a többi vádlott.”