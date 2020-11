Önkéntes tartalékosokat képeztek Szomódón: éles lőszerrel is gyakorlatoztak

Vaktöltény után éles lőszerrel is gyakorlatoztak Szomódon az önkéntes területvédelmi tartalékosok kedden, akik később katonának is jelentkezhetnek.

Nem sokat aludt az éleslövészet előtti éjszaka Bogdán Andrea önkéntes területvédelmi tartalékos szakaszvezető. A 20 éves lány elárulta: nagy álma, hogy egyszer majd lövész vagy harckocsizó legyen. Az önkéntes területvédelmitartalékos-kiképzéssel pedig a katonaélettel szeretett volna megismerkedni. Ha sikeresen teljesíti, akkor jelentkezik szerződéses katonának.

Ubornyák Attila főhadnagytól, a kiképzést vezető MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 12. Dula Nándor Területvédelmi Zászlóaljának századparancsnokától megtudtuk, Komárom-Esztergom, illetve Fe­jér megyéből érkeztek a mostani lőgyakorlatra a katonák.

– A mai éleslövészet után szerdán egy harci ösvényhez hasonlító komplex feladatot kell végrehajtaniuk. Ez optimális esetben – vagyis, ha nem tévednek el – hét-nyolc kilométeres menetgyakorlatot jelent, ahol több feladatot is kell teljesíteniük. Lesz közte egészségügyi, térképészeti ismeret, tájékozódási, és harcászati feladat is. Utóbbi azt jelenti, hogy az útvonal egy pontján megtámadják őket, és az arra való reagálásukat fogjuk majd értékelni – magyarázta a főhadnagy.

– Kisebb létszámú csoportokat alakítottunk ki, hogy minél jobban kiütközzön a tudásbeli különbség, és jobban hasznosíthassák a képzés során tanultakat – mondta a kiképző. Hozzátette: a csapatnak év elején tartják az utolsó két képzést. Ha azt is sikeresen teljesítik, akkor jelentkezhetnek szerződéses katonának, vagy maradhatnak a tartalékos kötelékben is. Előbbihez már csak egy fizikai és egy egészségügyi alkalmassági vizsgán kell megfelelniük.

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott is mindenben támogatja az önkéntes tartalékos-képzést. – Nagyon fontosnak tartom az önkéntes területvédelmi tartalékosok kiképzését. Hiszen a haza szolgálatában vállalnak ők is feladatot. A kormányhivatal munkatársai között is vannak, akik tartalékos szolgálatot vállaltak. Az ő elhívatottságukat is mindenben támogatjuk – mondta dr. Kancz Csaba.