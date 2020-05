Utoljára műtik meg Laurát, az ácsi Crohn-beteg édesanyát

Az édesanya az utolsó műtétjének teljes gyógyulása után azt tervezi, hogy segíteni fog a rászorulóknak, valamint szeretne örökbefogadni egy kisgyermeket is.

Május 6-án műtik meg a tervek szerint utoljára Laurát, a súlyos Crohn-beteg ácsi édesanyát. A fiatal nőt nemrégiben engedték haza a székesfehérvári Szent György Kórházból, ahol három héten át kezelték. Laura köszönetet mondott a kedves és türelmes nővéreknek és Izbéki professzornak, aki segített neki abban, hogy felerősödhessen utolsó műtétjéhez. Laurát Münchenben operálják meg, de férje, Tibor ezúttal nem kísérheti el a kórházba a koronavírus-járvány miatt. A férfit a műtét után egy ott dolgozó magyar ápolónő fogja tájékoztatni a fejleményekről.

Laura gyógyulásának megsegítésére hónapokkal ezelőtt kezdett el gyűjteni családja, hiszen a külföldi kezeléseket egyedül nem tudták finanszírozni. Jelenleg a számlájukon több mint 12 millió forint áll rendelkezésre, amely a beavatkozáshoz elegendő lesz.

Laurára most bélműtét vár, amelyre azért is szükség van, mert időközben májelégtelenséget is diagnosztizáltak nála. Ez utóbbi a tápszerezés miatt alakult ki. Az ácsi hölgy azt tervezi, hogy teljes gyógyulása után segíteni fog azoknak, akik rászorulnak, valamint szeretne örökbefogadni egy kisgyermeket Alíz lánya mellé.