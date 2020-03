Ütemezett ügyfélfogadásra váltott a NAV a koronavírus miatt

Szigorú intézkedéseket hozott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mely szerint a kisbéri, a komáromi, az oroszlányi és a tatai NAV-ablakok bezárnak csütörtöktől.

A koronavírus elleni védekezés kapcsán szigorú intézkedéseket hozott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is. Doktor Imre Zoltán megyei sajtóreferens a Kemma.hu-nak nyilatkozott a kialakult helyzetről és elmondta, hogy a kisbéri, a komáromi, az oroszlányi valamint a tatai NAV-ablakok bezárnak csütörtöktől. A tatabányai központi ügyfélszolgálatra minden munkanapra online időpontot lehet foglalni. Kiemelte továbbá, hogy kérik az ügyfeleket, csak nagyon sürgős esetben, online időpontfoglalást követően keressék fel a hivatalokat.

– A NAV átállt az ütemezett ügyfélfogadásra. A központi ügyfélszolgálaton egyidejűleg csak hat, az esztergomi kirendeltségen kettő ügyfelet fogadunk, pontosan ennyi ügyintézői ablak van nyitva – mondta Doktor Imre Zoltán, aki hozzátette azt is, hogy a sorban állás elkerülése érdekében javasolja az időpontfoglalást.

Az szja-bevallásról is kérdeztük a sajtóreferenst. Doktor Imre Zoltán mindenkitől türelmet kér, hiszen május 20-áig még két hónap van. Az adószakértő mindenkit megnyugtatott, az ügyfélkapuval rendelkezők már megnézhetik a tervezetet a NAV honlapján, amin az is látható, hogy mely munkáltató, kifizető mekkora jövedelmet és adóelőleget jelzett. – Kérjük, hogy a személyes kapcsolat helyett telefonon vagy elektronikus levélben keressenek minket. Ingyenesen hívható a NAV a 1819-es vagy a pin-kóddal a 06(80) 20-21-22 számon. Hivatalunk honlapjára elektronikus levelet is küldhetnek (nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes) – mondta.

Az aktuális helyzetre tekintettel egy hónappal tovább, április 15-ig kérhetik a magánszemélyek a tervezet postázását, legkönnyebb SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, vagy a 1819-es telefonszámon, utóbbi számon kérdéseit is felteheti. Ha valaki nem kíván élni a NAV segítségével, május 20-ig saját szja-bevallást is be lehet nyújtani.