Marika néni 100. születésnapja több szempontból is különlegesre sikeredett. Egyrészt a koronavírus miatt nem ünnepelhetett szeretteivel, másrészt viszont szerettei mégis emlékezetes köszöntés szerveztek neki.

A koronavírus legveszélyeztetebbjei az idősek, rájuk különösen vigyázni kell. Nem véletlen, hogy kérik, ne a nagyszülők vigyázzanak most az unokákra, vagy hogy a kijárási korlátozásban nekik külön idősávot jelöltek ki a vásárlásra. Most a szeretetét azzal fejezheti ki mindenki, akinek idősebb szerette van, ha tartja tőle a fizikai távolságot, hiszen ezzel őt óvja. Az ünnepek viszont így különösen nehezek, hiszen nem ölelhetjük meg azt, akit szeretünk. Dorogon a 100 éves Marika néni családja épp ezért különleges köszöntést talált ki, hogy a dédnagymama érezze törődésüket.

A dorogi lakótelepen Halász Judit Boldog születésnapot! című örökbecsű nótája csendült fel, és a dallal együtt az utcán is énekelni kezdtek a rokonok, hogy így mutassák meg a dédinek: a járványhelyzet idején is vele vannak. A dédi bizony meg is hatódott látva és hallva szeretteit.

– Nagy meglepetés volt a köszöntés! Sokan nézték az erkélyekről, utcáról is – mesélte Krisztina, aki a közösségi oldalára is feltöltötte a nem mindennapi szülinapi köszöntést. Hozzátette: a remek egészségnek örvendő Marika néninek eredetileg egy 80 fős bulit szerveztek a sok-sok unokával, dédunokával együtt, de a vírus miatt ez most elmaradt, ezért gondolták úgy, hogy meglepik őt, vigyázva az egészségére. Ezek után nincs is mit kívánni: Isten éltesse még sokáig egészségben Marika nénit!