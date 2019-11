Utcafelújításokról is érdeklődtek a nyergesiek a fórumon

A közmeghallgatást tartottak Nyergesújfalun, ahol a tervek ismertetésén túl bemutatták a képviselő-testület tagjait is.

A minap a Kernstok Károly Általános Iskola épületében tartottak közmeghallgatást, melyen Mihelik Magdolna polgármester bemutatta az új képviselő-testület tagjait, illetve részletesen elmondta, hogy kik és milyen feladatot látnak majd el a bizottságokban.

A lakossági fórumon szó volt a jelenlegi költségvetésről is, mely a pályázatokon elnyert támogatási összegekkel együtt mintegy 5 milliárd forint. Ismertette a már megvalósított és jövőbeli infrastrukturális fejlesztéseket, a limes látogatóközpont kapcsán pedig úgy fogalmazott, hogy a turizmus szempontjából is jelentős változásokra lehet számítani.

Sokat várnak az új gyártól

Mint arról nyáron beszámoltunk beszámoltunk, 127 milliárd forintból Nyergesújfalu határában épül fel a Toray Industries Hungary Kft. lítium akkumulátorokhoz használt szeparátorfilmet előállító üzeme. Az alapkőletételi ünnepséget idén júliusban tartották, a gyár építési munkálatai jelenleg is zajlanak. Mihelik Magdolna a közmeghallgatáson úgy fogalmazott: a cég termékei iránt már most nagy az érdeklődés és reméli, hogy a működésük révén növekedhetnek a város adóbevételei.

A tájékoztató után a lakosok tehettek fel kérdéseket. Természetesen a parkolás ügye is felvetődött, mely kapcsán Mihelik Magdolna elmondta: a Dunai utcai lakótelepen is már több az autó, mint a parkolóhely. Véleménye szerint a problémát parkolóház építésével orvosolhatnák, de egy ilyen projekt­nek anyagi és fizikai, vagyis területi korlátai is vannak.

Többen érdeklődtek az út- és járdafelújításokról is. A polgármester ismertette, hogy az elmúlt években tizenkét utcát újítottak fel és több szempont alapján döntenek arról, hogy mikor és hol folytatják a munkát. Egy hölgy úgy vélte, Nyergesújfalu akkor lehet élhető hely, ha végre lesz főtere. Mihelik Magdolna erre a felvetésre elmondta, hogy a helyi építési szabályzat figyelembevételével, az esetleges bontási és területrendezési munkálatokkal együtt egy ilyen projekt minimum félmilliárd forintba kerülne. Jelenleg pedig fontosabb feladatokat kell finanszírozniuk.