A rendőrség oldalán megjelent, hogy mely határátkelők lesznek nyitva a szeptember elsejétől érvényes beutazási korlátozások idején.

Ahogy arról beszámoltunk, szeptember elsejétől lépnek életbe a beutazási korlátozások, amelyek többek között azt is szabályozzák, hogy a szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, de ezt a sávot nem hagyhatják el. Szintén beléphetnek az ebben a 30 kilométeres sávban élő magyarok is, ha 24 óránál kevesebbet tartózkodtak a szomszédos állam határától számított 30 kilométeres sávban.

A rendőrség honlapján 31-én frissítették a tranzitútvonalakat és határátkelőket bemutató térképet is, aszerint, hogy mely átkelők használhatóak személy-, nemzetközi személy- és tranzitforgalomban, illetve hogy melyek nem. Eszerint a magyar-szlovák határon az alábbi átkelők lesznek nyitva:

Rajka-Dunacsún

Komárom-Komárom

Esztergom-Párkány

Parassapuszta-Ipolyság

Bánréve-Sajószentkirály

Tornyosnémeti-Miglécnémeti

Ezek közül a nemzetközi teherforgalomnak a rajkai, a parassapusztai és a tornyosnémeti lesz nyitva. Ide a Magyarországon áthaladó tranzitútvonalak is egyenesen elvezetnek. További részletek a térképre kattintva elérhetőek:

Komárom Facebook-oldalán arról számoltak be 31-én, hogy folyamatosan ülésezik a Helyi Operatív Bizottság, elemezve a koronavírus járvány kapcsán kialakult jelenlegi helyzetet. Kiemelték: legfrissebb híreik alapján a 30 kilométeres körzeten belül élők számára továbbra is korlátozásmentesen és mindenféle munkáltatói igazolás nélkül szabadon átjárható marad a határ azzal, hogy az átlépést követően 24 órán belül vissza kell térni az adott országba.

Komárom esetében, ahogy a város közösségi oldalán emlékeztetnek rá, tipikus kishatár-forgalomról beszélhetünk, amely alapján a magyar és a szlovák állampolgárok a már említett 30 kilométeres körzeten belülről továbbra is szabadon közlekedhetnek a határon, legfeljebb 24 órás időtartamon belül. Az erre vonatkozó formanyomtatvány, tették hozzá, vélhetően interneten is elérhető lesz, de a határon is pillanatok alatt kitölthető majd. A városvezetés egyben jelezte, hogy amint a helyzettel kapcsolatosan új információkkal rendelkeznek, arról azonnali és folyamatos tájékoztatást ad majd az önkormányzat.