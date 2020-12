Karácsony: utánajártunk, idén mennyiért vehetünk fenyőt az ünnepre

Néhány nap alatt gombamód elszaporodtak a karácsonyfa-árusító standok megyeszerte. A legtöbb kereskedőnél a Nordmann-fenyőt keresték a vevők, de a választék az elmúlt évekhez hasonlóan széles volt. De ez nem csoda, hiszen még majd’ két hét van szentestéig…

A nyúlós, nyirkos, ködszitálós idő ellenére, a sportcsarnok alatti „boltnegyed” legnagyobb parkolójának a végében már javában kínálták eladásra a tűlevelűeket, és az érdeklődés is meglepően élénk volt. Talán nem véletlen, hiszen ez a megyeszékhely egyik legnépszerűbb, legnagyobb választékkal rendelkező árusítóhelye.

Ottjártunkkor Szőke Alex és Góth Péter igyekezett kielégíteni a vásárlók kívánságait. A két lábatlani fiatalember szerdán „nyitott”, és úgy tervezik, hogy december 23-áig forgalmazzák a fenyőfákat.

– Jó érzés, hogy már az első napokban több visszatérő vevőnk is volt – jegyezte meg Alex. – A Nordmann-jegenyefenyő a legdrágább, hiszen 160 centi fölött már egyedi áras, azaz 15 ezer és 25 ezer forint között adjuk. Ennek ellenére már az ilyen méretűekből is vittek.

A diskurzuson közben újabb érdeklődők érkeztek. Volt aki fotót készített a kiválasztott fáról, hogy azt megossza élete párjával, ezzel is elkerülve az otthoni perpatvart. Mert azért a fenyő milyensége minden családban kardinális kérdés…

– Egyébként a Nordmann-fenyők egy részét itthon nevelték, a másik felük pedig Dániából érkezett. A 160 centinél kisebbeknek 7 ezer forint a métere, az ezüst méteréért 4500 forintot kérünk, a lucfenyőt pedig 3 ezerért vihetik haza – magyarázta Péter. Nálunk a legtöbb a Nordmannból van, de nem csak „vágott” fát árusítunk, hanem földlabdásat is.

Aztán Péternek is el kellett mennie, mert két hölgy szinte egyszerre érkezett, egy fiatalember pedig, miután fizetett, már csupán arra várt, hogy hálóba húzzák a tűlevelűt. Így nekünk is módunk nyílt, hogy jobban körülnézzünk. Való igaz, hogy szinte minden fa kifogástalan állapotban volt, és az apróságoktól az óriásokig rendkívül széles volt a választék.

– Körülbelül olyan hatszáz darab fával indultunk – említette Szőke Alex.– Ám ennek a dupláját szeretnénk az ünnepek kezdetéig eladni. Ez úgy lehetséges, hogy folyamatos kapunk a frissen kivágott fenyőkből utánpótlást, illetve, ha szükséges, átmegyünk Komáromba is.