Unokája kedvéért épített repülőt a legkreatívabb bakonyaljai nagypapa

A bársonyosi Lanczendorfer György udvara előtt gyakran állnak meg a gyerekek és a szülők is. Nem véletlenül.

Lanczerdorfer György régóta foglalkozik repülőmodellek készítésével, de családi házuk előtt két valódi – igaz, meglehetősen öreg – gépmadár is áll. A település legfiatalabbjai ezek előtt gyakran elsétálnak a játszótér felé, illetve onnan visszafelé haladva.

Szeptemberben mutattuk be a nagypapát, aki egy Spitfire típusú angol, gyorstüzelésű repülőgépet még legnagyobb unokája kérésére csinált 2004-ben, szeme fénye ugyanis azt akarta, hogy legyen olyan „gépmadár” is a papa gyűjteményében, amibe ő 12 évesen bele tud ülni.

Ez csaknem egy év alatt készült el, ám a következő, a MIG 15-ös már három hónap alatt, mert kialakult az ezermesterként is köztiszteletben álló nagypapa rutinja, aki a későbbiekben sok más repülőmodellt is csinált. Van köztük MIG 21-es, MIG 25-ös és egy SZU-33 kicsinyített mása is, melyek méretarányai eltérőek, de mindegyik gyönyörű.

