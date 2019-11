Ünnepel a tatai zeneiskola

Megalakulásának 50. évfordulóját ünnepli Tatán a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola. A jubileum alkalmából az intézmény programsorozatot szervezett, melynek első eseményét november 23-án rendezték.

Ahogy a tata.hu felidézte, a városban 1957-ben Baranyi József az I. sz. Általános Iskola (a mai Fazekas utcai Általános Iskola) akkori igazgatója hozta létre az ének-zene tagozatot. A következő évben mát két tanárt alkalmaztak a hegedű és a zongora tanítására is. A hatvanas években aztán már három zongora és két hegedűtanár oktatott. 1967-ben ez a hangszeres zeneoktatás a Tatabányai Állami Erkel Ferenc Zeneiskola tagiskolájaként, majd 1969-től önálló intézményként folytatta munkáját Tatán, a Kossuth tér 10. szám alatti épületben. A zeneiskola fokozatosan vette birtokba az épületet, amely belső átalakítások után 2010 augusztusáig adott otthont a zeneoktatásnak. 2010-ben az intézmény átköltözött jelenlegi épületébe, melyben addig a Fazekas Utcai Általános Iskola működött.

Michl József polgármester a jubileum alkalmából arról beszélt hogy sok olyan szellemi ősünk van, akikre büszkék lehetünk, és akiknek az öröksége óriási feladatot is ad.

– Városunk történelmében minden korszakban találunk olyan elődöt, aki a művészetek terén volt kiemelkedő, s munkája nyomán az épített örökségen túl szellemiekben is számtalan értéket hagyott ránk. Hálás vagyok azért, hogy 50 évvel ezelőtt az akkori szocialista városban is voltak olyan lelkek, olyan szívek, akik úgy gondolták, a művészeten keresztül van esélyünk a gyermekeinket még jobbá tenni. Megalapítottak egy zeneiskolát, egy művészeti közösséget, és kitartóan küzdöttek azért, hogy minél többen megszeressék a muzsikát Tatán – idézte fel.

A jubileumi tanév rendezvényeinek sorában először az Öreg-tó partján, a régi Esterházy Zeneiskola épületénél avatták fel az emléktáblát, amelyet az önkormányzat, a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola és a Tatai Helytörténeti Egyesület állíttatott. A tábla leleplezése előtt a helyszínen Somossy Csaba Miklós, a zeneiskola vezetője elmondta, hogy bár 50 év is hosszúnak tűnik egy intézmény életében, az iskola hagyományai ennél sokkal mélyebben gyökereznek a történelemben.

– A mi felelősségünk abban áll, hogy az elődöktől kapott értékeket megőrizve, s azokat legjobb tudásunk szerint felhasználva megteremtsük a továbbfejlődés lehetőségét. 1969-ben csak jogilag kezdődött valami új, de ezt, a gyökereit tekintve csak folytatásként lehet értelmezni, hiszen a zeneoktatás Tatán már Menner Bernát idejében is létezett, majd az 1930-as évek közepétől 1946-ig zeneiskola működött az Öreg-tó partján fekvő épületben, 10 tanteremmel. Ezt az iskolát Esterházy Ferenc alapította és finanszírozta, de az alapvető értékek azóta sem változtak. A zenetanárok feladata akkor és most is ugyanaz volt, az egyetemes értékek képviselete és továbbadása, a művészetek, a zene által – részletezte.

A tatai zeneiskola falai között az első önálló tanévben 5 tanár és 139 növendék dolgozott, ma már 527 diákkal és 39 zenepedagógussal működik az intézmény. Az 50 éves jubileum alkalmából az iskola folyosóján egy „büszkeség-táblát” állítottak, amelyen 82 egykori tanuló neve szerepel, olyan volt diákoké, akik zenei pályán tanultak tovább. Emellett az intézmény saját iskolai „családfáját”is megalkotta, melyen 140 levél található azon zenetanárok neveivel, akik legalább egy évig tanítottak a Menner Bernát Zeneiskolában. A születésnap alkalmából november 23-án ünnepi hangversenyt rendeztek a zeneiskola hangversenytermében.

Itt Rigó Balázs alpolgármester, egykori növendék mondott köszöntőt. Kiemelte, hogy az önkormányzat és minden tatai nevében köszönetet kell mondani azért, hogy az iskola tanárai, diákjai, művészeti együttesei évről-évre zeneszóval színesítik megemlékezéseik, rendezvényeik sorát, önálló koncertjeiken maradandó élményekkel ajándékozzák meg a közönséget.

– Részt vállalnak testvérvárosi kapcsolataink ápolásában, s a különböző fesztiválok, zenei versenyek résztvevőiként öregbítik Tata hírnevét határainkon innen és túl. Minden bizonnyal az is nagy mértékben az itt dolgozó pedagógusok hatékony, értékteremtő és közvetítő munkájának köszönhető, hogy városunkban az iskola falain kívül is igen élénk a zenei élet, amit a Tatán működő énekkarok, zenekarok, együttesek nagy száma is jelez – mondta Rigó Balázs, aki személyes ajándékként egy hegedűt adott át beszédét követően az intézmény igazgatójának.

Az alpolgármestere, középfokú zenei tanulmányainak megkezdésekor kapott egy hangszert a várostól, s ajándékával a jubileumi ünnepség kapcsán fejezte ki köszönetét a segítségért, melyet továbbtanulásához kapott. A hegedűt sok szeretettel ajánlom fel a zeneiskola növendékei számára, és remélem, hogy legalább annyi örömük telik majd benne, mint amennyi örömben nekem volt részem az itt eltöltött évek alatt – fogalmazott.

A Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának 50. évfordulójára szervezett programok sorában 2020 első felében többek között tanári hangversenyt, megyei kamarazenei fesztivált és szólóhangszeres versenyt is rendeznek majd.