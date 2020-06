Univerzális kistraktor segíti a kecskédi önkormányzat munkáját

Mintegy 10 millió 300 ezer forintot nyert a település a Magyar Falu Program keretében eszközfejlesztésre, azon belül pedig belterületi közterület karbantartására.

Az önkormányzat úgy döntött tavaly májusban – a pályázat benyújtásakor –, hogy sikeres elbírálás esetén modern kistraktort vásárol a 100 százalékos támogatottságú kormányzati projektből.

A jármű elsődleges feladata lesz a településen áthaladó Oroszlány és Tatabánya közötti kerékpárút környezetének rendbetétele. A New Holland típusú gép átadóünnepségének a kecskédi önkormányzat előtti parkoló adott otthont, ahol Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője hivatalosan is átnyújtotta Grúber Zoltán polgármester és Mayer Gyula falugondnok részére a kistraktor kulcsát. A jármű 9 millió 950 ezer forintba került, így az összeg fennmaradó részéből további fontos tartozékokra is jut.

– Terveink szerint a későbbiekben hólapáttal, rézsűkaszával és aszfaltseprűvel is felszereljük a kistraktort, és így már teljes felkészültségben tudja ellátni a feladatait – nyilatkozott Grúber Zoltán polgármester, majd a közösség nevében köszönetet mondott a jelentős és hasznos támogatásért.

– Megyénkben nincs olyan település, ahol az elmúlt időszakban ne történt volna, vagy a közeljövőben ne történne valami – fogalmazta meg Czunyiné dr. Bertalan Judit, gondolva a megyei önkormányzat TOP-os forrásaira és a kormány által támogatott pályázatokra. Kifejtette, a település szükségleteinek felmérése és az igények valóra váltása az elsődleges cél.