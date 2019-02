Üljön be a mozdonyvezetőhöz, és utazzon Esztergomból Budapestre 13 perc alatt! (videó)

A felújított Esztergom-Budapest vasútvonalon jelentősen lerövidült a menetidő, ezt tudjuk. De mit lát a mozdonyvezető a fülkéből út közben?

Na jó, vicceltünk, a 13 perc tényleg elrugaszkodott lenne. A felújított Esztergom-Budapest vasútvonalon azonban így is gyorsan, egy óra alatt juthatunk el a királyok városából a fővárosba. A vonalon egyébként az utóbbi hónapokban is számtalan kisebb felújítás történt, és hamarosan az esztergomi vasútállomás és környéke is elkészül.

2018 tavasza óta pedig modern, villanyvontatású FLIRT motorvonatokon közlekednek a teljes 2-es vonalon. A gyorsított személyvonatok esetében 62 percre csökkent a menetidő a Nyugati pályaudvar és Esztergom között, valamint bővült a menetrendi kínálat is. A Rákosrendező-Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése projekt keretében összesen 51 km hosszan történik a vasútvonal villamosítása, illetve a teljes szakaszon kiépülnek a kiegészítő biztosítóberendezések is.

A Youtube-on a napokban Pete Gábor osztott meg egy time-lapse (gyorsított) videó, melyen a mozdonyvezető (pontosabban: az elektromos vonat vezetője) fülkéjéből szemlélhetjük meg a felújított vasútvonalat. A videófelvételt ötszötörösen gyorsították, így könnyen kiszámolható: a 13,1 perces videó tehát egy 65,5 perces utat örökít meg.