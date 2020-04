Újranyitott a kisbéri piac, azonban az árusok többsége mégis otthon maradt

Másfél hónap szünet után csütörtökön végre újra kinyitott a kisbéri piac. Igaz csak alig negyed gőzzel. A hatalmas terület töredékét foglalták el az árusok, de a vevők többsége is inkább otthon maradt. De annak is csalódnia kellett, aki a nagy Szent György napi állatvásár miatt látogatott ki a piacra.

Már a bejáratnál érezni lehetett a frissen sült lángosnak az illatát. Azonban a megszokott piaci forgatag, és zsibongás már elmaradt. A piac alig negyedén vertek tanyát az árusok, ők is főleg palántákat, és dísznövényeket kínáltak a vevőknek. Juhász Attila már húsz éve piacozik, Kisbéren is minden csütörtökön megtalálják törzsvásárlói. A másfél hónap kihagyás behozhatatlan veszteséget okozott neki.

– A palántáknak, dísznövényeknek tavasszal van a szezonja. Mindenki ilyenkor szorgoskodik a kertjében. Alig két hetünk maradt, hogy behozzuk az elmúlt másfél hónap veszteségét. Én már annak is örülök, ha ez az év önköltségen kijön – mondta elkeseredetten kertész, aki korábban hetente négy település piacára is kilátogatott. Nem ő volt az egyetlen árus, akinek az elmúlt hetek hatalmas veszteségeket okoztak. Legtöbb termelő azon értetlenkedett, hogy ha az áruházakat nem zárták be, akkor a piacokat miért kellett.

Csomó Imre Tatáról vitte a finomságait a piacra. Hiába van boltja, a legnagyobb forgalmat neki is a piac jelenti. Egy átlagos piaci napon 150-200 ezer forintos forgalma van, most csak remélni tudja, hogy a harmadát el tudja adni.

Az egyik vevő közben a gombást keresi, hiába. Sok árushoz hasonlóan most ő sem jött ki a piacra. Érthető, hiszen csak kedden szóltak a termelőknek, hogy csütörtökön újból lesz piac. Így többségük nem is tudott a megszokott árúval készülni, így inkább otthon maradtak.

A lángosos bódé sokak örömére azonban kinyitott. Vas Géza sorba sütötte az ínycsiklandozó finomságokat, illatával messziről oda csalva az éhes vásárlókat és árusokat.

– Általában úgy 200 darab lángos fogy el, most a megszokott tészta felét, 15 kilót dagasztottunk be. De hogy mennyi fog elfogyni nem lehet megjósolni. Az biztos, hogy ma jutni fog mindenkinek – mondta a szakács.