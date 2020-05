Újraindult a gyártás, bizakodnak a Bridgestone-nál

Rövid szünet után folytatódik a gumiabroncsgyártás a megyeszékhelyen. A jelenlegi helyzetről és a kilátásokról Topolcsik Melindát, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

– Milyen időszakra látni előre az autóipar kilátásait, ezzel párhuzamosan a tatabányai Bridgestone-gyár jövőjét?

– Autóipari szakértők szerint az idén jelentősen, akár 20–40 százalékkal is visszaeshet az európai gépkocsigyártás 2019-hez képest. Az iparág kilátásai nagy mértékben múlnak a vírushelyzet tartós megoldásán, a vakcina kifejlesztésén, az autóipart érintő kormányzati intézkedéseken – autócsere-programok –, valamint a kereslet, a lakosság fizetőképességének alakulásán. A Bridgestone Tatabánya sikeressége a legnagyobb mértékben az autógyárak eredményességétől függ. Biztató jel, hogy a nagy autógyárakban mind Európában, mind itthon újraindult a termelés, magyar vevőink közül az Audi, a Suzuki és már a Mercedes is termel, ahogyan mi is. Teljesíteni tudjuk az autógyárak és a vevők megrendeléseit, ellátási láncunk és alapanyag-ellátásunk folyamatos. A volumencsökkenés okán termeléslassítás nálunk is van, mi is rákényszerülünk a munkaidő-beosztás módosítására. Nemzetközi piacvezetőként a célunk az, hogy ebből a válságból is megerősödve kerüljünk ki, csakúgy, mint 2008-ban.

– A tervezett leállás alatt milyen biztonsági intézkedéseket készítettek elő?

– A járvány új megvilágításba helyezte azt az évek óta hangoztatott kijelentésünket, hogy „a Bridgestone számára a legfontosabb a munkatársai egészsége”. Óvintézkedéseink alapvetően négy területre összpontosítanak: a kötelező személyek közötti távolságtartás; minden dolgozónknak biztosítottuk védőmaszkokat; csökkentettük a személyek közötti érintkezések gyakoriságát; fokoztuk a higiéniát gyárunk teljes területén.

– Megmaradnak a Bridgestone partnerei, illetve a minőségre alapozott előnye?

– Amint említettem, a Bridgestone megerősödve kíván kijönni ebből a válságból is. Ehhez jó alapokkal rendelkezünk, partneri körünk folyamatosan bővül, termékeink minősége az iparág élvonalában van. Prémiumgyártók vagyunk, az elmúlt években mi költöttük a legtöbbet kutatásra és fejlesztésre, mostanra már a Bridgestone a világ legnagyobb gumiabroncs­gyártója. Van termékünk a legdinamikusabban bővülő négy évszakos abroncsok szegmensében, a vizes utakon kiváló tapadással rendelkező abroncsok piacán, valamint defekttűrő abroncsunk, illetve a kettő együtt is. Kifejlesztettünk egy olyan technológiát, amely az eddigieknél kisebb gördülési ellenállást és üzemanyag-fogyasztást tesz lehetővé. Emellett megkezdtük az okosgyárrá alakulást, digitalizáltuk energiaellátásunkat. Immár energiaszükségletünk száz százalékát megújuló energiaforrásból biztosítjuk, vagyis szén-dioxid-semlegesek vagyunk. Az elmúlt években végzett fejlesztéseink szerepe a COVID–19 utáni korszakban felértékelődik, ezzel versenyelőnyhöz jutunk.