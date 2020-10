Újrafotóztuk az ikonikus 1956-os fotót Tatán

Szalai Margit a Szózatot szavalta 1956-ban, amikor lefotózták. Ezt a képet helyeztük most mai környezetbe.

Sokan látták már azt a képet, amelyen egy fiatal lány Tatán, a Hősök terén áll a világháborús emlékmű előtt. Körülötte emberek, forradalmárok, szabadságharcosok. A fiatal lány, Szalai Margit később generációk gyermekorvosa lett a városban, a képet pedig rengetegen látták már. Ezt fotóztuk most újra, mai környezetbe elhelyezve azokat, akik 64 éve történelmet írtak szűkebb hazánkban.

Szalai Margit korábban a tata.hu-nak mesélt az eseményekről. Mint felidézte, szülei a kétkezi munka szeretetére, tiszteletére nevelték, már gyermekkorától kezdve velük együtt dolgozott a földeken. Éppen ott volt akkor is, amikor 1956-ban Tatán kitört a forradalom.

– Kukoricát szedtünk a szüleimmel, s egyszer csak megjelent Baranyi József tanár úr és arra kért, szavaljam el a Szózatot, amit már az énekkarral korábban is szoktam. Hazasiettem, átöltöztem, s a hősi szoborhoz mentem, ahol már rengetegen gyülekeztek. Édesapám nagyon féltett, mert lövések is eldördültek – mesélte.

Önkéntes szereplése miatt az igazgató meneszteni akarta az Eötvös József Gimnáziumból, de tanárai kiálltak mellette. Végig kitűnő tanuló, s kiváló tornász is volt, több megyei bajnokságot nyert.

Most, 64 évvel később a Hősök terét is érinti az a megemlékezés, amelyben a forradalom és szabadságharc tatai szereplőinek felelősség- és áldozatvállalása előtt tisztelegnek, több emlékhelyet is útba ejtve. Ezek között van a Hősök terén a kommunista diktatúra áldozatainak emléktáblája is.

A megemlékezés a Kossuth térről indul, a református gimnázium elől, ahol dr. Némethi László emléktáblája van, majd a Rákóczi utcában dr. Mészáros Gábor emléktáblájánál hajtanak fejet az emlékezők, innen érintve a Hősök terét, a tóparti 1956-os kopjafát, a Kodály téren a Hősök emlékművénél, a rendőrség előtt az 1956-os emléktáblánál. Az út utolsó állomása a baji laktanya.