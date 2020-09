Újra otthon ünnepelt a 109 éves szőlősi üknagymama, Annus néni

Vértesszőlős legidősebb polgárát, Ocskay Rudolfné Annus nénit köszöntötték vértesszőlősi otthonában, aki idén már a 109. életévét töltötte be.

Egy híján 110 éves hazánk egyik legidősebb polgára, a vértesszőlősi Ocskai Rudolfné, Annus néni. Tavaly még a TJ ESZI kirendeltségén szerveztek az itt dolgozók születésnapi ünnepséget az idős hölgynek, az idén egészségi állapota miatt már otthonában ünnepelt.

Unokájával, Stern Jánossal és családjával él a 109 éves Annus néni, akinek külön kis lakrész áll a rendelkezésére. János elmondta: nagymamája az utóbbi időben inkább egyedül szeret lenni. Gyakran csendben ücsörög, bóbiskol a szobájában. A ház előtti padra már nem szeret kiülni. Az élet nagy dolgairól ugyanis nem nagyon tud kivel beszélni. A vele egykorúak mind meghaltak, s velük együtt örökre elment férje, három gyermeke is.

Annus néni 1911-ben született. Mint megtudtuk, két unokája, négy dédunokája és két ükunokája van. Reggelente egy csöppnyi házi pálinkával indítja a napot – mesélte János. – Délben az ebéd mellé megiszik egy pohárka bort. A kedvence a túrós csusza pirított szalonnával, imádja az édességeket. A korábbi években kapott bonbonokat azonban féltve őrzi.

106. születésnapján mi is ott voltunk, akkor mesélt is nekünk az életéről és Szőlősről, amelyről videó is készült. Megrendülten idézte fel, hogy ő volt az első, és ő maradt utolsónak testvérei közül, de azt is elmondta, hogy milyen volt az élet fiatalasszonykorában Szőlősön.

108. születésnapján Annus néni még egy szlovák dalt is elénekelt. Akkor a a TJ ESZI helyi segítő szolgálatának munkatársai, a klubtagok és a település vezetője köszöntötték fel az idős asszonyt.