Újra megugrott a fertőzöttek száma Komárom-Esztergomban

Hétfőre 32 új fertőzöttet azonosítottak, amely az elmúlt napok adataihoz képest magasabb esetszámot jelent.

32 új esettel 799-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma Komárom-Esztergom megyében szeptember 28-ra, ez 463-mal több, mint szeptember elsején. Országos szinten, ahogy arról beszámoltunk, hétfőre 702 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 24 ezer 716-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 13 beteg, így az elhunytak száma 749-re emelkedett, 5152-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 18 ezer 815. Az elmúlt napokat nézve utoljára szeptember 22-ére nőtt 32-vel a fertőzöttek száma Komárom-Esztergom megyében.

A kormányzati tájékoztató oldal emlékeztetett rá, hogy a könnyen betartható, általános szabályoknak most még nagyobb a jelentősége. Kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.