Újra lecsaptak a csikkekre a Szemétirtók a dorogi vasútállomáson

Legutóbb csak elkezdték BEBTÉsek a dorogi vasútállomás megtisztítását. A szemét azóta újratermelődött, de a szemétszedők kitartóak voltak.

Második alkalommal gyűjtötte a cigarettacsikkeket a vasútállomáson a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) Szemétirtók nevű csapata. Az önkéntesek a szintén helyi Civilek a Fejlődő Városért Egyesület tagjaival kiegészülve járták végig a peronokat, különösen a harmadik és ötödik vágányt, amelyet másfél hónappal ezelőtt tisztították meg a hulladéktól. Akkor háromnegyedéig töltöttek meg szeméttel egy 120 literes zsákot és bíztak benne, hogy a peronok környezete sokáig tiszta maradhat.

A szemét azóta újratermelődött, a tucatnyi önkéntesek pedig a terepszemle után neki is álltak a fáradságos munkának. Bár a záporok miatt néhány perces pihenőt kellett tartaniuk, így is temérdek hulladékot gyűjtöttek össze. A sínek közül a temérdek cigarettacsikken kívül aprópénz, csavarok, még régi nyomógombos telefon darabjai is előkerültek. A Szemétirtók megköszönték a segítők munkáját és remélik, hogy a jövőben többen csatlakoznak kezdeményezésükhöz.

A vasárnapi akció végeztével a Szemétirtók ellátogattak a Kenyérmezei-patakhoz, ahol májusban tisztították meg a part, illetve a meder rövid szakaszát. Negyed óra alatt három zsák szemetet szedtek össze, egyúttal jelezték a híd melletti üzlet tulajdonosának, hogy rábírja a vendégeket a szemétgyűjtő használatára.