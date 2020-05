Újra kinyithattak az üzletek a Vértes Centerben

Újra várja vásárlóit a Vértes Centerben található üzletek többsége. Azonban tábla figyelmezteti a vásárlókat arra, hogy a helyiségben kötelező a maszk használata.

Felhúzta a rácsot és újra várja vásárlóit a Vértes Centerben található üzletek nagy része. Május 4-i naptól ugyanis a hatályos kormányrendelet szerint az eredeti nyitvartás mellett üzemelhetnek a boltok. Ennek örömére többen már szombaton kinyitottak. A bérlők alig várták, hogy újra élettel teljen meg a pláza. Egyebek mellett a sportbolt is kinyitott a hétvégén. A bejáratnál tábla figyelmeztet arra, hogy a helyiségben kötelező a maszk, vagy arcot takaró textil használata, illetve fertőtlenítő gél is található a pulton.

A komplexum emeletén számos ruhaüzlet is fogadott vásárlókat, azonban hétfőtől volt várható nagyobb forgalom. Ennek több oka is lehetett. Talán mind közül a legnyomósabb, hogy most jelentős kedvezménnyel találkozni. A ruhaüzletek például 30 százalékos akciót is bevezettek, egyes termékeket pedig fél áron kínáltak. A szezonális darabokból, amelyek jórészt még a tavaszi kollekció darabjai, sokan válogattak már szombaton is. A táskákat árusító üzlet kirakatában is előre jelzik a nyitást követő akciót. Az ételudvarban semmi sem változott, székek az asztalokon. A kávézóban is sötét van már egy ideje.

Nem úgy a földszinti cipőboltoknál. A rács mögött serényen pakoltak az alkalmazottak és készültek a hétfői nyitásra. Több üzlet előtt kifüggesztették a vásárlókat megnyugtató sorokat. A bérlők további egészségügyi intézkedéseket is bevezettek a vásárlók érdekében. A drogéria melletti üzletben például maximalizálták az egyszerre bent tartózkodók létszámát, így hatalmas sor alakult az üzlet bejárata előtt.