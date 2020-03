Újjászületik a Sárisápi Bányász Közösségi Tér és Könyvtár

Számos felújításon megy keresztül a jubileumi évben a Sárisápi Bányász Közösségi Tér és Könyvtár. Az önkormányzati önrészének, és a sikeres pályázatnak köszönhetően újulhatott meg a műemléki jelentőségű ablakrendszer is.

Jelentős felújításon megy keresztül az idén hatvanadik születésnapját ünneplő Sárisápi Bányász Közösségi Tér és Könyvtár. Az év során több program is feleleveníti majd a kultúrház elmúlt hat évtizedét, de folytatódnak a renoválási munkák is. Megújultak többek között az épület bányász jelképeket megjelenítő ólomkeretes üvegablakai. Az 1984-ben felújított, a lépcsőházat védő és díszítő ablakok jelentősen vesztettek hőtartó képességükből, és esztétikai állapotuk is sérült a több mint három évtized alatt.

A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat sikerességének és az önkormányzat önrészének köszönhetően 1,7 millió forintból újulhatott meg a műemléki jelentőségű ablakrendszer. A vasból készült szerkezetet korszerű, hőszigetelt – kívül fehér, belül barna színű – fakeretes nyílászárókra cserélték a szakemberek. Ennek belső felületére, segédkeret használatával rögzítették fel a természetes fény által életre kelt színes ablakokat.

Jelenleg is tart a vizesblokkok felújítása. 1987 óta vascsöveken érkezett az ivóvíz a mellékhelyiségekbe, amelyek rossz állapotba kerültek, elrozsdásodtak, leszűkültek, így időszerűvé vált a cseréjük. Emellett új szaniterek, tartályok kerültek a régi, rosszul szellőző falak lebontása után épített könnyűszerkezetes WC-fülkékbe, sőt modern hidegburkolatot kaptak a falak és az aljzat is. Az előterekből nyíló földszinti és emeleti mosdók után hamarosan a volt büfé mellékhelyiségei is megújulnak. Az év során több program is feleleveníti majd a kultúrház elmúlt hat évtizedét.