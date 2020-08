Újjászülethet a banai tó, ahol még János vitéz is járt

Horgásztavat, szabadidőparkot, pihenőhelyet alakítanának ki a csapadékvíz-tározó partján, ahol a harmincas évek végén a János vitézt forgatták.

A településen található Pikóta-tó a huszadik század első felében még filmforgatás helyszínéül is szolgált, hiszen itt játszódott az 1938-ban bemutatott János vitéz című film egy része. Nem csupán a tó elevenedik meg a régi filmkockákon, hanem a banai római katolikus templom is.

A film alapja Bakonyi Károly 1904-es János vitéz átirata, amelyet Kacsóh Pongrác zenésített meg. A darab a színházban váratlan, elsöprő sikert aratott. Különlegessége az is, hogy először Takács Mihályt, az Operaház művészét szerették volna Kukorica Jancsi szerepében látni, míg Iluska és a francia királykisasszony egyaránt Fedák Sári, a kor ünnepelt primadonnája lett volna. Fedák Sári a szövegkönyv elolvasása után inkább a főszerepre, azaz Kukorica Jancsi szerepére vágyott. Beöthy László, a Király Színház igazgatója nem akart ellenkezni rajongott primadonnájával, ezért neki adta. A filmváltozatban Kukorica Jancsi szerepében Palló Imre látható, míg Iluskát Dajka Margit játssza.

A Pikóta-tó azonban már nem tündököl régi pompájában, sokak szerint rossz ötlet volt a tsz-időkben hozzányúlni, és egy félszigetet alakítani a közepében. Az önkormányzat szeretné, hogy a tó újra valódi ékessége legyen a falunak. A Győr felől érkezők most nem tudnak járdán bejönni a település központjába, többen jelezték, veszélyes a Petőfi Sándor utca jobb oldali szakasza. A Magyar Falu Program pályázatán 200 méter hosszú járda elkészítésére ötmillió forintot nyertek. Ezt az összeget már megkapta az önkormányzat, így már megkezdődhet a beruházás.

A jövő évi pályázatok segítségével a tavat szeretnék kitakarítani, amely hivatalosan csapadékvíz-tározó. Több csatorna is ide vezeti be az esővizet. A nádréteg kitakarításával komplex lenne Bana csapadékvíz-elvezetése, amelyre már nyertek 109 millió forintot, ezek a munkálatok is elkezdődnek. A Pikóta-tavat is tudnák hasznosítani pályázati forrás segítségével. Horgásztóként, szabadidőparkként, pihenőövezetként is működhetne.