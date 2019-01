Így tarthatóak be az újévi fogadalmak – 5+1 tanács a pszichológustól

Az új év sokaknak a fogadalmakkal kezdődik, de ezeket nem mindig könnyű betartani. Kovács Orsolya pszichológust kérdeztük, hogyan érhetjük el céljainkat.

Mindannyian tettünk már újévi fogadalmakat. Akár pár pohár alkohol elfogyasztása után a pillanat hevében, akár megfontoltabban, de bizonyára előfordult már az is, hogy a kezdeti lelkesedés után rájöttünk, hogy a magunknak tett ígéret önmagában nem elég, ha valóban szeretnénk elérni a célt, több lépést kell megtennünk a megvalósulás érdekében. Az újévi fogadalmakról Kovács Orsolya észak-komáromi származású pszichológussal beszélgettünk.

Minden évforduló az életünkben (például születésnap, szilveszter) egy olyan pont, ami az embert a múlandóságra emlékezteti. Lezáródik egy év, kezdődik egy új. A veszteségérzet természetesen magába hordozza az értelemkeresést, az új befogadását és általában ezért újévkor az ember sokkal nagyobb reménnyel indul neki mindennek, kezdte a pszichológus.

Kovács Orsolya szerint fontos megvizsgálnunk, hogy fogadalmaink, céljaink jók legyenek. Azt értve ezalatt, hogy tényleg motiváltak legyünk arra, hogy megvalósítsuk. Ha például nem passzol az értékrendünkhöz, vagy életstílusunkhoz, valódi belső vágyainkhoz, akkor nem érdemes ragaszkodnunk hozzá. Ha ilyen értelemben nem tekinthető jónak a fogadalom, akkor csak illúzióvá válhat, és meglehetősen könnyen abbahagyjuk.. Hozzátette: tegyük fel a kérdést magunknak, hogy miért is fontos ez a cél nekünk. Írjuk le minél részletesebben, mi a vágyunk és hogy milyen lépések kellenek a megvalósításához. Maradjunk a realitás talaján, vagyis ne akarjunk másfél hónap alatt tíz kilót leadni, mert a kudarcélmény így elkerülhetetlen lesz. Tűzzünk ki magunknak határidőket, készítsünk akciótervet és legyenek mérföldkövek. Lebontható lépésekben lássuk, hogyan jutunk el a célunkhoz. Fogalmazzuk meg, hogy egy bizonyos időpontig mi az, amit meg szeretnénk valósítani, melyik pontig mit szeretnénk véghezvinni (hosszútávú célnál minél több pont legyen). A pszichológus szerint fontos, hogy követhető legyen a folyamat, átlássuk, éppen hol is tartunk és milyen lépések vannak még hátra. Ilyenkor nézzük át, mi az ami működött és előresegített, mi az, amit esetleg újra kell kalibrálni (például fogyókúránál a táplálkozás, a mozgás mértéke, minősége, formája). Ha egy lépést teljesítettünk, elégedettek lehetünk, ami kellően pozitív élményt adhat a továbbiakhoz.

Manapság sok telefonos applikáció is létezik, amivel segíthetünk magunknak. Ezekbe be lehet rögzíteni a céljainkat. Használjuk ki okoseszközeink lehetőségeit! Netán, ha többen fogadtuk meg ugyanazt, megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat és ez a közösségi élmény is motiválóan tud hatni. A célok kitűzése és a megvalósítás időszaka természetesen az év bármely pontjában inspirált állapotban tarthat minket, ebben pedig mindannyian szeretünk lenni – fogalmazott a pszichológus.

