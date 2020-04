Újabb bölcsőde építésére kapott támogatást Kisbér

A már elkészült bölcsőde mellett további 24 bölcsődei férőhely kialakítására kapott támogatást Kisbér, így a környező településekről is várják majd az aprótalpúakat.

Alig két hete volt a műszaki átadása a 24 férőhelyes bölcsőde épületének. Sinkovicz Zoltán, Kisbér polgármestere elmondta, hogy jelenleg a berendezési tárgyak beszerzése van folyamatban, majd megpályáztatják az intézmény dolgozóinak az állását. – Ha a járványügyi helyzet is engedi, legkésőbb szeptemberben szeretnénk megnyitni a bölcsődét – mondta a polgármester, aki hozzátette, hogy a 24 férőhelyes épület a Területi Operatív Program (TOP) első körében megpályázott pénzből valósult meg.

– Az első alkalommal 60 millió forintra pályáztunk, illetve a város mintegy 25 millió forintból vásárolta meg a református egyháztól az átalakításra váró épületet. Azonban a tervezés és a közbeszerzés során kiderült, ez az összeg nem fogja fedezni a költségeket. – Újabb forrást kellett keresnünk, egy második körös pályázat révén végül mintegy 150 millió forintból tudtuk kialakítani a bölcsődét. Azonban ez az összeg nem tartalmazta a berendezési tárgyak költségeit. Ezt az önkormányzatnak kell finanszíroznia – árulta el a város vezetője.

– Tartottunk tőle, hogy ez a 24 férőhely nem lesz elég, így amikor újabb lehetőség adódott ismét pályáztunk. Úgy képzeltük el, hogy az óvoda udvarán egy új épületben alakítunk ki szintén egy 24 férőhelyes bölcsődét. A napokban derült ki, hogy pozitívan bírálták el a pályázatunkat. Ráadásul ez az önkormányzat számára egy nagyon kedvező konstrukció: a megítélt 242 millió forint ezúttal nemcsak a teljes építkezés, de a berendezések költségeit is fedezni fogja – magyarázta Sinkovicz Zoltán, aki reméli, hogy 2021 szeptemberében már az új bölcsődét is birtokba vehetik a gyerekek. – Nemcsak Kisbérről, de a környező településekről is várjuk a bölcsődéseket. Az ászári polgármester például már jelezte, hogy a településükről is lenne igény a férőhelyekre – mondta a polgármester.