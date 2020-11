Újabb 97 fertőzött: 2200 felett van Komárom-Esztergom megyei esetek száma

A koronavirus.gov.hu november 5-i tájékoztatása szerint 2280-ra emelkedett a megyei fertőzöttek száma.

Ahogy arról beszámoltunk, november 5-e csütörtökre a kormányzati portál adatai szerint 94 916 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2147 főre emelkedett, 22 823-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 69 946 fő. Az aktív fertőzöttek 25%-a, az elhunytak 30 %-a, a gyógyultak 27%-a budapesti. 5183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 378-an vannak lélegeztetőgépen.

Ahogy arról beszámoltunk, Komárom-Esztergom megyében hétfőn rekordadatok születtek, ez után kedden 99, szerdán pedig csak 41 új esetet regisztráltak. A csütörtöki adatok ismét emelkedést mutatnak, ugyanis 97 új esetet találtak, ezzel 2280-ra emelkedett a megyei igazolt fertőzöttek száma.

Ahogy arról beszámoltunk, a kormány november 3-i keddi ülésén újabb védelmi intézkedésekről döntött, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be az esti órákban. A kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában.

A kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, a Magyar Közlönyben már kihirdette a veszélyhelyzetet. Az újabb korlátozások érintik a színházakat, mozikat és a szórakozóhelyeket is, amelynek részleteit cikkünkben taglaljuk.

A kormányzati portál felhívja a figyelmet, hogy a rendkívüli jogrend – ahogy az első hullám idején, úgy most is – gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. Épp emiatt a kormány az Országgyűlést arra kéri, hogy a rendkívüli jogrendet 90 nappal hosszabbítsa meg.hogy a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek és az elhunytak száma folyamatosan emelkedik.

A rendkívüli járványhelyzet miatt a kormány új rend szerint működik: naponta, kétnaponta reggel hatkor az Operatív törzs a miniszterelnök részvételével ülésezik, emellett a rendkívüli jogrendi akciócsoport is újrakezdte munkáját.

A magyar emberek védelme érdekében a kormány több fronton is tárgyal a koronavírus-elleni vakcináról annak érdekében, hogy a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak majd az oltóanyaghoz.

Az Operatív Törzs jelenleg 83 óvodában és 7 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 59 osztályban és 18 iskolában digitális munkarendet. A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett, további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik.

