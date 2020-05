Újabb 5 beteg Komárom-Esztergomban: 173-ra emelkedett a fertőzöttek száma

A koronavirus.gov.hu május 11-i adatai szerint 5 újabb koronavírusos beteget regisztráltak Komárom-Esztergom megyében.

A május 11-én reggel a koronavirus.gov.hu-n közzétett adatok szerint Komárom-Esztergom megyében 5 újabb fertőzött beteget regisztráltak, így megyénkben már 173 koronavírus-fertőzött van. Százezer lakosra vetítve ez 57,82 esetet jelent, amellyel a közép-dunántúli régióban Fejér megye mögött (79,72), de Győr-Moson-Sopron (17,77) előtt vagyunk és jócskán megelőzzük Veszprém megyét (17,58).

A kormányzati tájékoztató oldal reggeli adatai szerint május 11-re 3284 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 krónikus beteg. Ezzel 421 főre emelkedett az elhunytak száma, 958-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1905 főre csökkent. 782 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 42-en vannak lélegeztetőgépen.

Megkezdődött a védekezés második szakasza. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. A cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon az élet és továbbra is elkerüljék a járvány „berobbanását”. Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont új szabályok léptek életbe. Az egész országban továbbra is fontos a 1,5 méteres védőtávolság tartása, és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön.

Ahogy írtuk, Komárom-Esztergomban 173-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Szomszédos megyéink közül Fejér megyében (333), Győr-Moson-Sopron megyében (83) és Veszprém megyében (60) nem, viszont Pest megyében 438-ra nőtt a fertőzöttek száma.