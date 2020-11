Újabb 127 fertőzöttet regisztráltak egyetlen nap alatt Komárom-Esztergomban

A koronavirus.gov.hu november 7-i tájékoztatása szerint 127 új fertőzöttet regisztráltak Komárom-Esztergomban, ezzel 2544-re növekedett a számuk.

Ahogy arról beszámoltunk, november 7-én 5318 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 104.943 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2357 főre emelkedett, 24 847-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 77 739fő. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 29 százaléka, a gyógyultak 27 százaléka budapesti. 5612 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 405-en vannak lélegeztetőgépen.

Komárom-Esztergom megyében a napi fertőzöttek számában csütörtökről péntekre újabb rekord dőlt meg, ugyanis egyetlen nap alatt 137 esetet azonosítottak nálunk. Szombaton minimális csökkenés figyelhető meg a napi új fertőzöttek tekintetében. A legfrissebb közzétett adatok szerint megyénkben 127 új fertőzöttet regisztráltak péntekről szombatra. Ez tízzel kevesebb mint az egy nappal korábbi adat, azonban megyei szinten ez még mindig nagyon magas szám.

Ahogy arról beszámoltunk, a romló járványhelyzet miatt a kormány november 3-i kedden visszaállította a rendkívüli jogrendet, a Magyar Közlönyben már kihirdette a veszélyhelyzetet. Az újabb korlátozások érintik a színházakat, mozikat és a szórakozóhelyeket is, amelynek részleteit cikkünkben taglaljuk.

A kormányzati portál felhívja a figyelmet, hogy a rendkívüli jogrend – ahogy az első hullám idején, úgy most is – gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. Épp emiatt a kormány az Országgyűlést arra kéri, hogy a rendkívüli jogrendet 90 nappal hosszabbítsa meg.hogy a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek és az elhunytak száma folyamatosan emelkedik.

A rendkívüli járványhelyzet miatt a kormány új rend szerint működik: naponta, kétnaponta reggel hatkor az Operatív Törzs a miniszterelnök részvételével ülésezik, emellett a rendkívüli jogrendi akciócsoport is újrakezdte munkáját.

A magyar emberek védelme érdekében a kormány több fronton is tárgyal a koronavírus-elleni vakcináról annak érdekében, hogy a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak majd az oltóanyaghoz.