Új zebrákat festettek fel Dorogon

Közlekedésbiztonsági megfontolásból döntöttek úgy, hogy újrafestik a városban a gyalogos-átkelőhelyeket, és újakat is kialakítanak.

A felújításon kívül, a lakossági igények miatt újabb helyeken is zebrákat alakítottak ki – tudtuk meg az önkormányzattól. Tájékoztatásuk szerint az Eötvös Iskola, illetve a háziorvosi rendelő között, valamint a Köztársaság úton a Széchenyi lakótelepi buszmegállónál is átfestették az átkelőhelyek lekopott útburkolati jeleit.

Szintén szépen mázolt zebra fogadja azokat, akik a Gorkij utcai vasúti átjáróhoz érkeznek. A Baross Gábor lakótelep sarkán található kereszteződésnél, a Köztársaság út végén, illetve a Munkás utca és a Gorkij utca kereszteződésénél a forgalom nagysága és a balesetveszély megelőzése érdekében is felfestették az átkelőhelyeket. Továbbá az intermodális csomópont építése miatt kiszélesített Hantken Miksa utca Esztergomi út felőli végén, illetve a Rákóczi úti kereszteződésnél is zebra létesült. Az önkormányzattól azt is megtudtuk, hogy egyes helyeken a kivitelezéshez kapcsolódóan megnyesték a növényeket is.