Daruval emelték a helyére a pilisszentléleki templom új toronysisakját (fotók)

A régi torony rekonstruált új változatát emelték fel október 30-án a pilisszentléleki templomnál. A látványos mozzanat, melyet Romanek Etelka és Steindl Balázs megyei közgyűlési alelnökök is a helyszínen követtek, egyben jelképes része volt a közigazgatásilag Esztergomhoz tartozó pilisi település templomjának felújításában.

A rekonstrukció első fázisában, mivel a régi tetőszerkezet olyan rossz állapotban volt, teljesen el kellett bontani. A 1,4 tonna súlyú, 2,2 méterszer 2,2 méter alapterületű új toronysisak szerkezetkész elemét emelték rá a torony alapját képező tetősíkra. A felhelyezés sikeres volt, ezután készül el majd a magasban a templomtorony hőszigetelése, külső vakolása és díszítése.

Az idén augusztusban indult rekonstrukció teljes tetőcserével és teljes belső renoválással jár. A beruházás jelenleg a külső, illetve tetőrészi rekonstrukció befejezéséhez közeledik. A folytatásban a templom teljes belső felújítása jön, a tervek szerint az épületet 2020 húsvétján szeretnék átadni, akkor már új harang is kerül a most felhelyezett toronyba, illetve az egyházközség a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszus idejére is gondolva szeretné átadni a megújult épületet.

A beruházás teljes megvalósításáért több szervezet is összefogott, így elsősorban a Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, ők 25 millió forinttal támogatták az építkezést. Az esztergomi önkormányzat 20 millió forinttal járult az ügyhöz, 16 millió forintot adott az érsekség, valamint 1 millió forint megtakarított pénzzel szállt be a beruházásba az egyházközség.

A daruval való felhelyezés előtt a pilisszentléleki Szentlélek templom plébánosa, Kis-Maly László plébános mondott imádságot és áldotta meg a vörösréz borítású toronysisakot. A felhelyezéskor a rekonstrukció tervező mérnöke Zsembery Ákos elmondta, hogy a toronysisak keresztje alatt látható kis gömbbe egy időkapszulát helyeztek el, melybe a beruházás és a templom történetének leírása, a rekonstrukció tervrajzai, a jelenleg érvényben lévő bankjegyekből és pénzérmékből egy-egy darab, valamint az október 30-ai napi sajtótermékek helyeztek el.