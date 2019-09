Új sportpályával gazdagodott Esztergomban a Honvéd utcai óvoda

Ovi-sport pályával gazdagodott az esztergomi Honvéd utcai óvoda, melynek aprótalpú serege az átadó után nagy örömmel vette birtokba az új játékteret.

Kézilabdára, kosárlabdára, röplabdára, teniszre és tengóra is lehet majd használni azt a sportpályát, mely szeptember 13-án adtak át a Honvéd utcai óvodában. Az átadó ünnepségen bejelentették, hogy az ilyen típusú, úgynevezett ovi-sport pályákból eddig 382 darabot adtak át országosan, Komárom-Esztergom megyében ez a mostani pedig már az ötödik.

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány nevében ifjabb Buzánszky Jenő, beszélt az átadó ünnepségen, aki a fentiek mellett azt is hozzátette, hogy sportpályának és a speciális programnak is köszönhetően a kicsik megismerkedhettek a különböző labdasportokkal. Részéről elhangzott az is, hogy az ovi-sport pályák telepítése a TAO-rendszernek, az abban résztvevő vállalkozásoknak, cégeknek és a kormányzat segítségének köszönhető.

Esztergomban a Magyar Suzuki Zrt. állt az ovi-sport pálya telepítésének ügye mellé. Az átadást jelző nemzetiszínű szalag átvágása után az óvoda gyermekei máris birtokba vették az új eszközt és megkezdődött a labdázás.