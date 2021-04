36 millióból építettek új parkolót Kisbér centrumában

Parkolót avattak, fákat ültettek a Föld napja alkalmából Kisbéren. A csütörtöki eseményen Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, valamint Sinkovicz Zoltán polgármester vágta el a nemzeti színű szalagot, továbbá a város jelenleg futó projektjeiről számoltak be.

Átadták a Kossuth utcai parkolót, mely 36 millió forint kivitelezési költségből épült a városközpontban, hogy a jövőben kényelmessé tegye az ide érkezők autóinak elhelyezését.

Czunyiné dr. Bertalan Judit a Kisbéren folyó munkálatok kapcsán elmondta: a páratlan költségvetési arányú, csaknem ötmilliárd forintnyi egyedi kormányzati támogatás a város arculati és funkcióbéli megújulását fogja hozni az elkövetkezendő években.

A városmegújítási program mellett az Országfásítás Településfásítási Program keretein belül a város 22 földlabdás, előnevelt facsemetére pályázott, melyek közül hatot a parkoló zöldfelületén helyeztek el. A maradékot a Petőfi Sándor Általános Iskola, illetve a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde udvarára, valamint a temető területére ültettek.

Sinkovicz Zoltán beszédében egyebek mellett elmondta: Kisbéren ekkora összegű és ennyi helyszínt érintő fejlesztés még nem zajlott.

– A fejlesztések leghangsúlyosabb eleme a belváros revitalizációját érintő, kormányzati támogatásból megvalósuló projektek – mondta a polgármester. – Ennek egy részét a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom külső homlokzatának megújítása és a plébánia teljes rekonstrukciója képezi. Ezenkívül elbontottuk a Bakony Áruház épületét, annak a területnek jelenleg az újratervezése zajlik. A jövőben a templom környéke is teljességgel megújulhat, emellett a nemrégiben átadott parkolón kívül újabb fejlesztésnek is örülhetünk, egy másik parkoló is készül, mely a Városház térnél, azaz a művelődési ház és a gimnázium közötti szakaszon épül majd – mondta.

– A folytatásban egy kerékpárutat is építünk, amely a városközpontot köti össze a Batthyány pusztai ipari területtel. A másik fejlesztési terület a tópart, ahol a látogatóközpontunk már elkészült, mellette pedig most végzik az utolsó simításokat a játszótéren. Kerékpárkölcsönző is épül, illetve a SacraVelo kerékpáros túraútvonalon két pihenőhelyet alakítottunk ki a tóparton, illetve a Szent János téren – részletezte Sinkovicz Zoltán.