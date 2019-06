Új negyedszázad kezdődik a Víz, Zene, Virág történetében

Hét színpad, több mint száz koncert, összességében több mint százötven program. A 26. Víz, Zene, Virág Fesztivál új korszakot nyit 2019-ben.

Június 28-30. között nem akármilyen programkínálattal várja a családokat, barátokat a 26. Víz, Zene, Virág Fesztivál. Az új negyedszázad a korábbi évekhez képest sokkal impozánsabb programkínálattal és hét színpaddal kezdődik. A 12 éven aluliak ezúttal is ingyenesen léphetnek be a fesztiválra, ráadásul őket a számukra ingyenes Szipi-staféta is várja a lovarda előtti, árnyas területen, légvárakkal, két színpaddal, interaktív, kéz­ügyesség-fejlesztő, ismeretterjesztő programokkal.

A barátok és családok fesztiválján minden korosztály megtalálja a kedvére valót, a jazztől a rockon át az elektróig, de számos kísérőprogram, lenyűgöző tűzijáték, repülőshow és különleges, mozgó virágkiállítás is emeli majd a háromnapos dzsembori fényét, és mint megtudtuk, újraépül az Arena is.

Az idén nem emeltek a jegyárakon, elővételben 2700, a helyszínen 3000 forint a jegy, míg Tata-kártyával 1500. A 12 éven aluliaknak, valamint a Nagycsaládosok Országos Egyesületénél regisztrált nagycsaládosoknak pedig ingyenes. A helyszínen SZÉP-kártyával is lehet majd három-, és egynapos jegyet is váltani. Program és jegyvásárlás: vizzenevirag.hu.