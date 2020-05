Új kerékpárokkal járőrözhetnek az esztergomi polgárőrök

Két új, minden elvárásnak megfelelő, jól felszerelt Neuzer bicikli átadásával segítette a helyi polgárőrséget az esztergomi kerékpárgyár.

Az átadón, melyet a gyár Kossuth Lajos utcai szervize előtt tartottak, Kemecsi László, az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület (EVPE) vezetője elmondta, hogy a kerékpáros polgárőrök a Duna-parti és erdős részeken, illetve az esztergomi üdülőövezetben, valamint Pilismaróton és Dömösön járőröznek biciklikkel.

Az átadón elhangzott az is, hogy az EVPE és a Neuzer-gyár között hosszú éve jó a kapcsolat. A kora tavasztól késő őszig alkalmazható kerékpáros járőrözésről szólva Kemecsi László kiemelte, hogy több bűncselekmény felderítésében vagy megakadályozásában is előnyösebb, mint a gépkocsi, mert csendes, így például az erdőből illegális fa­kiszállítást végzőket is hatékonyabban lehet így lefülelni.

Bartos István, a polgárőr- egyesület pilismaróti csoportjának vezetője szintén rámutatott: az átadott két kerékpár jó szolgálatot fog jelenti az általuk ellenőrzött területen.