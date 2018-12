Új játékokat kaptak és új utakon járnak a kethelyiek

Jó évet zár a vérteskethelyi önkormányzat, mert sikerült folytatni a település fejlesztését.

Néhány héttel ezelőtt helyükre kerültek az óvoda új udvari játékai is, melyek hamar népszerűek lettek a kicsik között. A tíz színes „elem” között vannak láncos-, rugós- és mérleghinták, csúszda és mászóvár, de készült számukra egy új homokozó is, amit persze majd csak tavasztól tudnak igazán kihasználni. Az intézmény tetejére felkerült 43 napelem viszont addig is tud termelni 12 kilowattnyi áramot óránként, ami hosszabb távon bőven fedezni fogja az ovi világítását és fűtését.

Tóth János polgármestertől azt is megtudtuk, hogy sikerült befejezni az Ady és a Petőfi utcák útburkolatának aszfaltos felújítását, így már csak a Temető-köz rendbetétele van hátra, amihez a napokban nyertek csaknem kilencmillió forintot. Ehhez az összeghez az önkormányzatnak már nem kell sokat hozzátenni, csupán az állami támogatás és a teljes költség közötti különbözetet. Azt is csak jövőre, mert a kivitelezés valószínűleg csupán tavasszal kezdődhet el.

