Új és kibővített menetrend lépett érvénybe a Budapest-Győr vasútvonalon

Vasárnap lépett életbe a MÁV-START új menetrendje. A megyénken keresztül haladó vasúti vonalakon is lesznek kisebb módosítások.

A MÁV-START közleményében kiemelte: az új vasúti menetrend számos olyan változást hoz az utasok számára, ami bővíti a választható vonatok számát és minőségét, figyelembe veszi az utazási szokásokat, javítja a szolgáltatási színvonalat.

Ami a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonal változásait illeti: új, Iseum elnevezésű InterCity közlekedik 19 óra 40-es indulással a Keleti pályaudvarról, Győrön át Szombathelyre, későbbi eljutást és jobb csatlakozásokat biztosítva. A változás miatt a 19 óra 10-kor induló Sopron Bank InterCity nem fog továbbítani szombathelyi közvetlen kocsikat, illetve a 20 óra 10-kor induló Arrabona InterCity a menetrendváltástól nem közlekedik.

Emellett új, elővárosi gyorsított vonat közlekedik péntekenként, 13 óra 53-kor a Keleti pályaudvarról Győrbe. Érdemes tudni azt is: a hétvégén Győrből 16 óra 26-kor induló vonat a Déli helyett a Keleti pályaudvarra érkezik és Bicskén is megáll. Új, elővárosi gyorsított vonat indul vasárnaponként 15 óra 26-kor, Győrből a Keleti pályaudvarra. Jó hír az is, hogy a Győrből 4 óra 45-kor Budapestre induló vonat Tatabánya és Kelenföld között gyorsvonati megállásokkal közlekedik: Alsógallán, Bicske alsón és Biatorbágyon is megáll – gyorsabb eljutást biztosítva a vonalon található több településről.

Az esztergomi vonalon új menetrendi struktúra szerint közlekednek a vonatok. A MÁV-START reményei szerint a vonal menti nagyobb települések kiszolgálása ezzel tovább javul, sűrűbb és gyorsabb eljutást biztosítanak Piliscsabáról, és Pilisvörösvárról csúcsidőn kívül is. A vonatok csúcsidőn kívül is sűrűn, ütemesen 30 percenként közlekednek.

További részletek a 24 Óra december 16-i számában!