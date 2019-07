Átadták a megújult Építők parkját

Nem volt könnyű dolga az Építők parkját építőknek, hiszen ahogy a kivitelezők elkészültek egy-egy területtel, az apróságok máris birtokukba vették. A valójában kellemes nehézségek ellenére is időben és kifogástalan állapotban valósult meg a terület fejlesztése.

Csütörtökön hivatalosan is átadták a nagyközönségnek a felújított Építők parkját. A város önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében pályázatot nyújtott be Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés címmel. A projektet támogatásra érdemesnek ítélte a megyei önkormányzat, így ma már egy kulturált, kicsik és nagyok számára egyaránt kiváló sportolási, mozgási lehetőséget kínáló közösségi teret alakítottak ki. De a park a szülőknek is lehetőséget ad a szabadidő tartalmas eltöltésére.

A megnyitón többek között részt vett Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője, Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, Michl József polgármester, valamint a tervezők és kivitelezők képviselői.

Bencsik János üdvözlő beszédében köszönetet mondott a döntéshozóknak, illetve az építőknek.

– Igazi szabadidőparkkal gazdagodott a város – emelte ki az országgyűlési képviselő. – A megyei önkormányzat elnöke jelentősen támogatta a megvalósulást a TOP-os forrásokból. Azt kívánom, érezze itt mindenki jól magát, és kérném, vigyázzanak erre a szép létesítményre.

Popovics György megjegyezte, a legnagyobb öröm, hogy a gyerekek szinte azonnal birtokba vették a játszótereket, és minden eszközt rögtön ki is próbáltak.

– Tata zöld város, így sokat tesz a kulturált környezetért – hangsúlyozta a közgyűlés elnöke. – Mi is örömmel karoltuk fel – a TOP-on keresztül – a zöldfelület besorolású városrész fejlődését célzó elképzelést, illetve beruházást.

– A terület adta lehetőségekből szinte egyenesen következett, hogy ezt a környéket tegyük rendbe – fűzte tovább a gondolatot Michl József. – Éltünk a pályázati lehetőséggel, a döntéshozók pozitív hozzáállásával. Az pedig jól érzékelhető, hogy ez a park nem a tunyaság, hanem a mozgás helye.

A projekt közvetlen célja az itt található mező és erdős területek fejlesztése, szabadtéri szórakozási és sportolási lehetőségek kialakítása. A kivitelezés során megvalósuló „gyarapodás” eredményeként Tata egy olyan hosszú távon is fenntartható helyszínt hozott létre, amely otthont ad számos kulturális eseménynek és sportág művelésének.

A projekt 100 százalékosan támogatott. Az elszámolható költségek megközelítették a 449 millió, az összköltsége pedig meghaladta a 543,2 millió forintot. A köszöntőket követően a nemzetiszínű szalag átvágásával megnyitotta kapuit a megújult Építők parkja.

Július 13-án szombaton 14 órától Családi Napra várja a tataiakat az Építők parkjába, ahol kipróbálhatják az új sportpályákat és eszközöket.