Új élet kezdődött hétfőn a koronavírus miatt

Tanárokkal és igazgatókkal beszélve egyértelmű, hogy a digitális tanrendre való átállás megyénk iskoláiban is óriási kihívások elé állítja az oktatás résztvevőit. A bölcsődék és óvodák működésének korlátozása az önkormányzatoknak és a szülőknek okoz gondot, a határzár pedig a határmenti ipari parkok cégeinek.

„Eddig azt hallottátok diákok a szüleitektől: ne maradj otthon, menj iskolába! Most pedig nem mehetsz. Ez az új követelmény új helyzetet kíván tőlünk, s fel kell készülnünk a digitális tanrendre” – mondta videóüzenetében Pleier Tamás, a Bárdos László Gimnázium igazgatója a hétfőtől induló új kihívások kapcsán, ahogy arról nap közben folyamatosan frissülő cikkünkben is beszámoltunk.

Mint megírtuk: a hétvégén, hétfői határidővel a járványügyi helyzet várható alakulása miatt bezárták az általános és középiskolákat. A Bárdos László Gimnáziumban vasárnap szigorú rend szerint, osztályonkénti bontásban húsz perc állt a diákok rendelkezésére, hogy a szekrényeiket kiürítsék. A többi oktatási intézmény is ellenőrzött, katonás rendben engedélyezte az iskolai felszerelések hazavitelét.

Vasárnap egyre több fenntartó döntött a bölcsődék és óvodák működésének korlátozásáról is. A megyében szinte mindenhol vezettek be szankciókat. Tatabányán a bölcsődékben rendkívüli szünetet rendeltek el március 18-ától határozatlan időre.

Az óvodák hétfőtől ügyeleti rendben működnek. Információink szerint már az első nap nagyon kevesen vitték gyermekeiket közösségbe. Volt olyan intézmény, ahol összesen tíznél is kevesebb gyermek tartózkodott a hét első napján. Szigorú szabályokat vezettek be: az óvónőkön és a gyerekeken kívül senki sem lépheti át az intézmények falait. A rendkívüli helyzetben az a cél, hogy mindenki otthon maradjon – olvasható a hivatalos közleményekben. Szinte minden településen megváltozott az óvodai és iskolai étkeztetés rendje is, amelyről értesítették a szülőket.

A legnagyobb várakozás és aggodalom az általános iskolások új digitális tanrendjének bevezetése miatt tapasztalható. A pedagógusoknak gyakorlatilag napokon belül kell egy járatlan utat kitaposniuk. A közösségi oldalon tömegével jelennek meg a különböző ajánlások, amelyek segíthetik az ismeretek otthoni elsajátítását. Azonban elsőként azt kell most felmérniük a pedagógusoknak, hogy a diákok otthon milyen számítógépes háttérrel rendelkeznek, s azok a pedagógusok, akik nem kezelik otthonosan a modern eszközöket, megfelelő segítséget kapjanak.

Az iskolák és óvodák bezárása persze nem azt jelenti, hogy a gyerekek bárhol nagyobb tömegben találkozhassanak a szüliekkel együtt, így sok helyen a játszóterek használatát is korlátozták. Így tettek Esztergomban is, ahol Hernádi Ádám polgármester arról számolt be, hogy lezárták a játszótereket is.

Komáromban szintén fontos tényező a határzár, itt Dr. Molnár Attila polgármester kiemelte, az ipari parkban, illetve a város részein felvidéki dolgozókat foglalkoztató társaságok, szolgáltatók felkészültek arra, hogy nehéz időszak vár rájuk. A polgármesternek tudomása van arról, voltak olyanok, akik ezekre a hetekre, hónapokra átköltöztek a Duna innenső oldalára, és arról is, hogy egy-egy társaság ideiglenes munkaerő után nézett. Döccenők előfordulnak, de a termelést és gyárépítést sehol sem kellett leállítani. Az áruszállítást nem akadályozza a határzár. Ami a gyógyfürdőt illeti: a gyógyászati részlegen már hétfőtől nem fogadják a betegeket, ám a medencéket és az uszodát még felkereshették a vendégek. Keddtől már a teljes létesítmény is bezárja kapuit.

Szinte minden település életében gyökeres változást hoztak ezek a napok. A megyeszékhelyen a T-Busz rendkívüli menetrendet vezetett be, a Vértes Center csak 15 óráig lesz nyitva, egyedül a drogéria várja vásárlóit 18 óráig. Oroszlányban nem látogatható a Csobbanó Uszoda, a Bányászati Múzeum, és zárva lesz valamennyi sportlétesítmény. Kisbéren a Művelődési Központ és a Sportcsarnok zárt be határozatlan ideig. Tatán a szociális alapellátó intézmény védőfelszereléssel ellátott munkatársai biztosítják az alapellátást a karanténban élőknek. A településen a lomtalanítást is őszre halasztották, ellenben munkát terveznek ajánlani azoknak, akik most megszorulnak.