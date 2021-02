Új dallal és albummal robban be DOHM, Tatabánya tehetséges énekese

A tatabányai tehetség DOHM márciusban 10 számból álló albummal jelentkezik. Legújabb számában barátjával énekel a földi és égi világról.

Alkotással, valamint lázas munkával telt a lassan véget érő tél a megyeszékhelyi származású énekes, Molnár Dominik DOHM számára. Otthonában kialakított stúdiójában szülei segítségével nagy dobásra készül: hamarosan több alkotása is megjelenik az interneten.

– Az elmúlt hónapokban folyamatosan dolgoztunk. A március elején megjelenő albumomon lévő tíz zeneszám már másfél éve van tervezés alatt. Most jutottunk el odáig, hogy egyben kiadjuk őket, természetesen klippel együtt, addig is a legnépszerűbb zenelejátszó alkalmazásokon lehet hallgatni őket. A dalok változatosak témában és stílusban is, valamennyire még mindig keresem, hogy mi a stílus, amiben a továbbiakban is mozogni szeretnék. Vannak dalok, amik a szerelemről szólnak, az élet nagy dolgairól, de olyan is volt, amikor épp a hétköznapok ihlettek meg, így ebben a témában is éneklek. A megjelenő számokban nagyrészt az én tollamból származó szöveg hallható, de zenész szüleim is segítettek az írásban, így az ő kezük is benne van az albumban – árulta el az énekes, aki hozzátette: legújabb szerzeményében komoly gondolatokat fogalmazott meg.

– A legújabb dal, az Elúsznék Csákvári Kristóf, KRYSTOFF barátom közreműködésével született meg. A zene magában hordozza a rap jellegzetességeit, a klipet Tatabányán forgattuk. Habár konkrét története nincs, gyors vágások, drónos felvételek, pörgős képváltás jellemzik, a mozgalmas egymásutánban Felsőgalla lakótelepe és a dombon álló kálvária láthatók, a magas és a mély ellentéteként. A dal is erről szól: a kettő pólust, a földi és az égi világot mutatja be – mondta a fiatal, aki szerint a további dalok megjelenéséig már csak a finomhangolás maradt hátra.

A klipeken és a dalok megjelenésének egymásutánján dolgozunk. Az albumhoz készül majd egy borító is, melyet korlátozott számban CD formájában is kiadunk. A kiadás előtt vannak még finomítani valók, izgatottan nézek a jövőbe. A dalokkal együtt összejött egy komplett koncertanyag, amit remélhetőleg idén már élőben is előadhatok a közönségnek – tette hozzá Dominik.