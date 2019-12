Új csomópont enyhítheti az M1-es terheltségét

Jövő tavaszra elkészülhet a szárligeti új csomópont, ami kedvező változást hoz majd a Tatabánya és Oroszlány közötti autópálya-forgalomban. Új zajvédő fal és körforgalom is épül, igaz, a sztrádamatrica rövidebb szakaszra lesz majd megfelelő.

Idén minden eddiginél nagyobb volumenben folytatódott az M1-es felújítása. A Budapest és Hegyeshalom felé vezető oldalakon összesen 71 pályakilométernyi szakasz újult meg Tatabánya és Budapest között, mindkét irányt érintve. Az igazán komoly változás azonban 2021-től indulhat el a sztrá­da életében: ekkor kezdődhet el ugyanis a legforgalmasabb magyar autópálya kétszer háromsávossá bővítése.

Biatorbágytól Tatabányáig lesz mindkét oldalon három sáv – a bővítés ezt követően a tervek szerint egészen Győrig folytatódik. A Budapest–Bécs közötti összeköttetésben kulcsszerepet játszó sztráda forgalma jelentősen megnőtt, bő két évtized alatt ugyanis az autópályát naponta használó járművek száma megnégyszereződött, megyénkben a csúcsidőszakokban ez a napi 80 ezret is elérheti. Az autópálya itt az elméleti kapacitását meghaladó forgalmat vezet le, ráadásul az itt megforduló járművek fele teherautó, ami tovább növeli az út terhelését.

A félgyűrű is csökkentheti a forgalmat

Észak–dél irányú elkerülő félgyűrű is segíthet a megyei gépjárműforgalom enyhítésében. Közbeszerzési pályázaton keres tervezőt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a jelenleg is épülő komáromi Duna-híd várost elkerülő útjának az M1-es autópályáig vezető, kétszer egysávos szakaszának korszerűsítésére. A nyertes pályázó feladata lesz emellett az M1-es autópálya és Székesfehérvár között mintegy 85 kilométeres, a 13-as és 81-es fő­utak nyomvonalán, a települések elkerülésével kialakítandó kétszer kétsávos szakasz tervezése is. Ha elkészül a fővárost mintegy száz kilométeres távolságban elkerülő félgyűrű, akkor szintén csökkenhet az M1-es autópálya megyénket terhelő forgalma. A beruházás különösen a Budapest érintését amúgy nem tervező nemzetközi tranzitforgalom számára lehet hasznos.

Tatabányán a bővítés két fontos hatással járhat, ezek egyike, hogy módosítani kell a településrendezési eszközöket. Ez a Szőlőhegy térségében telkek kisajátítását jelenti: erről az önkormányzat képviselő-testülete is többször tárgyalt, de közmeghallgatást is tartottak már a témában. A szakemberek a fejlesztéssel kapcsolatban megvizsgálták az autópálya kétszer háromsávossá bővítésének földtani, felszín alatti és feletti, zaj- és rezgésvédelmi, valamint levegőtisztaságra gyakorolt hatásait is. A zajvizsgálatok során az M0-s és Tatabánya között több mérést is végeztek. Ennek alapján úgy tervezik, hogy a lakott területeken zajárnyékoló fal beépítése is szükséges lesz majd.

A másik beruházás, ami az autópályán zajlik és városunk közlekedésére jelentősebb hatással bírhat, a szárligeti új csomópont építése. A munkálatok 2020 tavaszán zárulhatnak a Magyar Közút szerint. A csomópont Tatabánya és Oroszlány között kedvező változást hozna: jelenleg a forgalom nagy része a Tatabánya-Újvárosi, illetve egy kisebb hányada a Tatabánya-Óvárosi lehajtón át közlekedik, keresztülhaladva a megyeszékhelyen – ez az átmenő forgalom csökkenhetne így nagymértékben.

Az új csomópont kialakításának negatív hozadéka is lehet: megváltoztathatja ugyanis a Komárom-Esztergom megyei autópálya-matrica érvényességét. A megyei matricák a szomszédos megyék első lehajtójáig érvényesek. Jelenleg a Komárom-Esztergom megyei matrica a 39-es kilométerkőnél lévő bicskei lehajtótól használható, ha azonban megépül a szárligeti csomópont, akkor az lesz a megye első (vagy Győr felől nézve utolsó) lehajtója.

Gyakran visszatérő terv az elmúlt években az úgynevezett déli elkerülő út megépítése: ennek útvonala a megyeszékhely déli részén haladna, és – különösen a szárligeti új autópálya-csomóponttal összekötve – csökkentené a Budapest–Tatabánya–Oroszlány közötti forgalmat, ami az elmúlt években jelentősen terhelte Tatabánya és Tata belterületi útjait.