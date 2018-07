Komáromban, a Strandok éjszakáján több száz vendég élvezhette a gyógyfürdő szolgáltatásait.

Idén nyáron is rengeteg programmal készül a Brigetio Gyógyfürdő a pihenni és kikapcsolódni vágyó vendégeknek. Nem volt ez másképp pénteken sem, amikor több százan érkeztek a komáromi strandra, ugyanis a Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére a gyógyfürdő ismét csatlakozott a Strandok éjszakájához. Az érdeklődők éjfélig élvezhették a kültéri úszó- és élménymedencéket, valamint a családi csúszdát is kipróbálhatták.

Este tíz órától látványos tűzzsonglőr-bemutató szórakoztatta a közönséget, amelybe a bátrabbak be is kapcsolódhattak, emellett a jelenlévők a medencékből figyelhették meg a 21. század leghosszabb holdfogyatkozását. A fürdőzés és a programok mellett zene is szórakoztatta az érdeklődőket egész este, amelynek a házigazdája Dj Grosso volt.

