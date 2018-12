Tatán most már tényleg kár tűzijátékot venni

A képviselő-testület idei utolsó ülésén egyhangúlag határozott arról, hogy hogyan korlátozza a pirotechnikai eszközök használatát a városban.

Ennek a döntésnek még „törvényre emelkedése” előtt híre ment, így több település is helyeselve érdeklődött erről a szabályozásról…

Korábban már szerepelt az előterjesztések sorában a tűzijátékok használatának korlátozásáról szóló rendelet, most ezt módosították a városatyák. Bekerültek az új szabályozásba az úgynevezett negyedik pirotechnikai osztályba tartozó eszközök, valamint pontosan körülhatárolták a tűzijátékok használatának helyszínét és idejét. A közös álláspontként az is elhangzott, hogy Tatán kár tűzijátékot venni, mivel a tiltás miatt „messzire” kell utaznia annak, aki használni is akarja.

Félelmek persze így is maradtak a képviselőkben, mert azokkal szemben már tehetetlen a tatai önkormányzat, akik a városhatáron túl, ám a lakott területekhez igencsak közel „petárdáznak”…

További részletek a 24 Óra december 20-i számában.

