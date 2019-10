Turista-látnivalókat köt össze az Oroszlány és Tatabánya közötti bicikliút

Az Oroszlány és Tatabánya közötti kerékpárút hivatalos átadójára Kecskéden a Barátok Asztala étterem előtt került sor.

Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztos megyénk székhelyéről indult és a 13 kilométeres szakasz mondhatni felénél megállt és a kecskédi Barátok Asztala étterem előtt megtartotta a csaknem 1,2 milliárd forintból elkészült út átadó ünnepségét.

Az esemény házigazdája Búr Zsolt, háromszoros CycloCross kerékpáros bajnok konferálta fel először Lazók Zoltán oroszlányi polgármestert, Popovics Györgyöt, aki a projekt elkészülte alatt a megyei közgyűlés elnöki tisztségét töltötte be, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőt és Révész Máriuszt.

Lazók Zoltán beszédében kiemelte azt a konstruktív együttműködést, amely a projekt elkészültéhez kellett. Úgy fogalmazott, a 2013-as tervek mára beértek és négy évvel később egy asztalnál ülve egyeztettek a további teendőkről. A munkaterületet 2018. őszén adták át, akkor még csak a szakembereknek, mától, a műszaki átadás-átvétel után hivatalosan is mindenki birtokba veheti a kerékpárutat – fogalmazott a városvezető. – Az út a következő generációnak is épült, benne van a műszaki odafigyelés és a környezetvédelem is a sok 100 tonna újrahasznosított töltőanyaggal – mondta. Ezzel a fejlesztéssel a települések felkerültek egy turisztikai térképre.

A projekt nem csak a magyar–szlovák határon átnyúló kapcsolatokat bővíti, hanem keretet biztosít a Tatabánya–Környe és az Oroszlányi Ipari Park közötti kerékpáros munkába járáshoz is, ami több, mint 12.000 ipari foglalkoztatottat érint. Popovics György elmondta, hogy a kerékpárút Környe, Kecskéd és Oroszlány települések közigazgatási területén jött létre az Által-ér vízfolyás és mellékágai mentén.

Czunyiné dr. Bertalan Judit azt hangsúlyozta, hogy a projekt kapcsolódik a Majki Kamalduli Remeteség újabb csaknem 1,6 milliárd forintos fejlesztéséhez (GINOP), érinti a Mária-út nyomvonalát és a Sacra Velo projekt nyomvonalának részeként kerékpáros megközelítést biztosít az Oroszlányi Bányászati Múzeumnak, melyet TOP-os forrásaiból, csaknem 500 millió forintból fejlesztenek.