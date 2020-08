Gyönyörű éjszakai világítást kapott a két Komárom új hídja

A Monostori híd égbe nyúló alakját szépen „kiemeli„ az éjszakai díszkivilágítás. A világítás próbáját nemrég tartották.

Nemrég tartották a két Komáromot összekötő új Duna-híd, a Monostori híd díszkivilágítás próbáját Az Új Komáromi-híd Látogatóközpont csodálatos felvételeket tett közzé Facebook-oldalán a díszkivilágításról.

Az új Duna-híd alapjait 2017-ben rakták le, a magyar és a szlovák miniszterelnök jelenlétében. Az első acélelemeket 2018 júniusában emelték be a helyükre, 2019 tavaszán a pilonokat emelték be, őszre pedig már szinte teljesen össze is ért a híd két oldala. A híd terhelési próbáján 32 teherautó sorakozott fel májusban. A Magyarországot és Szlovákiát összekötő építmény nevéről a két ország is egyeztetett, és végül a Monostori híd névre esett a választás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a nekünk adott interjújában is megerősítette: augusztusban biztosan átadható lesz az új híd.