Olvasóinkon múlik egy Tündérszép sorsa: óriási tétje van a szíveknek

Kedden mutattuk be a Tündérszépek megyei fordulójának harmincadik résztvevőjét, így teljessé vált szűkebb hazánk mezőnye. A lányok még október 28-án éjfélig várják a szívecskéket, amelyeknek óriási szerepe lesz, hiszen olvasóink döntik el, hogy közönségdíjasként ki jusson tovább a regionális fordulóba, illetve nyerje meg értékes nyereményeink egyikét.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A Tündérszépek közönségkedvence mellett három hölgyet a zsűri fog kiválasztani, a zsűriben pedig helyet kapott az ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző, az Exatlon férfi bajnoka, Esztergályos Patrik, valamint Kugler László, a Gyémánt Fürdő ügyvezető igazgatója, aki az idei fotózásnak is helyet biztosított a Sport Hotelben. Ők segítenek kiválasztani azt a három szépséget, aki lehetőséget kap, hogy a továbbiakban is képviselje szűkebb hazánkat az országos szépségversenyen.

A következő napokban egy-egy napig az ország más tájainak szépségeit mutatjuk meg a 24 Órában és a Kemma.hu-n, ízelítőt adva abból, hogy kik versenyeznek még a Tündérszép címért. A regionális fordulóban megyénk négy legszebb lánya Vas és Győr-Moson-Sopron megye négy-négy tündérével fog megküzdeni. A szívecskékkel akkor sem szabad majd fukarkodni, ugyanis egy lány közönségdíjasként juthat majd tovább, és remek lenne, ha az előző szezonhoz hasonlóan ezúttal is Komárom-Esztergom delegálhatna két gyönyörű hölgyet az országos döntőbe.

Most ráadásul a végső fináléba bejutók tévéshow-ban is megmutathatják magukat, és felkészítő táborban is részt vehetnek, de valakire modellszerződés és egyéves autóhasználat is vár a tízmillió forint összdíjazású Tündérszépeken. A lányokra a Tündérszépek oldalon szavazhatnak.