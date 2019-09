Tündérszépek álltak kameránk elé - köztük van az ország szépe vagy te leszel az?

Ha 16 és 30 között vagy, képviseld megyéd az országos döntőben! A dicsőség mellett értékes nyeremények várnak rád szépségversenyünkön!

Szerdán folytatódott a Tündérszépek első, megyei fordulójának fotózása: újabb bájos lányok álltak Dallos István fotóművész kamerája elé, hogy elkészítse ingyenes portfóliójukat, amellyel megmérethetik magukat a 30 itt élő, tanuló vagy innen származó lány között.

A Sport hotelben jó hangulatú fotózáson különböző stílusú, bohém és nőies képek éppúgy készülnek a tündérekről, mint komolyabb imázsfotók. Volt, aki például édesapja, más a párja unszolására jelentkezett az országos szépségversenyre, míg volt, akit azóta már tévécsatorna reklámarcaként is láthattunk, miután a Tündérszépek első szériájában megyénk egyik legszebbje lett.

A verseny maga hamarosan indul, így aki még csak kacérkodik a gondolattal, annak érdemes igyekeznie, és jelentkeznie a www.tunderszepek.hu-n, akár saját portfólióval, akár ingyenes fotózást kérve. A tét nem kicsi: már a megyei forduló legszebbjei is értékes vásárlási utalványokkal gazdagodnak, az országos fordulóban pedig egzotikus utazások, mobiltelefonok is gazdára találnak, valakit pedig egy egyéves modellszerződés is vár a tízmillió forintos összdíjazású versenyen.

Tündérszépek – ami több mint szépségverseny Less be velünk a Tündérszépek legutóbbi fotózására és jelentkezz, ha te is versenybe szállnál a 10 millió forint összdíjazású szépségverseny nyereményeiért vagy épp az egyéves modellszerződésért! Vajon köztük van az ország szépe vagy te leszel az? Jelentkezés: wwww.tunderszepek.hu

A top 30 megyei lány közül szakmai zsűrink három lányt juttat tovább, egy pedig a közönségszavazatok alapján érdemli majd ki, hogy a regionális fordulóban, Vas és Győr-Moson-Sopron megye legszebbjeivel megmérkőzve képviselje szűkebb hazánkat.