Tündérszépünk meglepő arcát mutatta meg nekünk

Tündérszépünk, Vitáris Dorina Dalma néven látta meg a napvilágot Győrben. Szüleinek ő volt az első gyermeke, húga 5 évvel később született, aki jelenleg Miskolcon tanul, s szeretne fizioterápiás szakorvos lenni.

Neki sosem voltak ilyen tervei, a művészet mindig jobban érdekelte. Ezért is ment a helyi iskola elvégzése után Fótra, ahol a népművészeti szakközépiskolában tanult néptánc szakon. Az alapokat lakóhelyén Baracs Zsoltné tanárnőtől sajátította el. Bár még néprajzból is érettségizett 2010-ben, de nem akart továbbmenni ezen a vonalon.

Első munkahelye Komáromban volt, majd hat hónap után átment egy oroszlányi céghez, s azóta is ott van; nyolc év után trénerként már csoportvezető-helyettes. Kedveli munkáját, mert mindig is szeretett emberekkel foglalkozni.

Megtudtuk tőle azt is, hogy saját elhatározásából jelentkezett a Tündérszépek versenyére, amit csak akkor mondott el elsőként édesanyjának, majd barátnőjének, miután beválogatták a megyei fordulóba. Kiderült, hogy a benevezéshez szükséges fotóinak egy részét ő maga készítette, a többit testvére. Úgy fogalmazott, hogy nem voltak ezzel kapcsolatban nagyratörő tervei, de bízott abban, hogy legalább a regionális döntőig eljut. Így is történt. Sőt! Onnan egyedül ő mehetett tovább megyénkből a szakmai zsűri döntése alapján.

Rendkívül büszke arra, hogy milyen sikeresen szerepelt. Pedig nincs nagy gyakorlata az ilyen jellegű megmérettetésekben, mivel csupán egyetlen egyszer, még 2009-ben jelentkezett egy klasszikus szépségversenyre. Most, e tündérszépes sikerén felbuzdulva kacérkodik a gondolattal, hogy újra megpróbálja.

Fantáziasminkeket is készít

Dorina Dalma régóta szeret rajzolni, főleg portrékat és meseillusztrációkat, de festegetni nem szokott.

Megtudtuk tőle azt is, hogy szívesen tölti szabadidejét fantáziasminkek készítésével, melyeket nem csak magának, de másoknak is csinál. Ezek között vannak kifejezetten szépek, de meghökkentők is. Ez utóbbiak kivétel nélkül saját fantáziájának a termékei, mások alkotásait nem másolja. Korábban testépítéssel is foglalkozott, de abbahagyta, mert nem akarta túlzásba vinni.