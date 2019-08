10+1 ok, amiért ez a szépségverseny életed nagy lehetősége, ha...

... ha szépnek tartod magad, vagy folyton bókokat zsebelsz be másoktól, és gyakran hallod, neked a kifutón és az újságok címlapjain lenne a helyed. a Tündérszépek ehhez kitűnő ugródeszka lehet.

Többszázezres álomutazások, tévéshow és felkészítőtábor várja azokat, akik jelentkeznek a Tündérszépekre. Először Komárom-Esztergom megye legszebb lányait szeretnénk megtalálni, érdemes hát igyekezni a jelentkezéssel, ugyanis a megyei fordulóba most is csak 30 lány juthat be. Az első szezonban több mint nyolcvanan jelentkeztek csak megyénkből, nem szabad hát habozni, biztosítsátok be a helyeteket mielőbb a Tündérszépek 2020 mezőnyében!

Megmutathatod, hogy instafilter nélkül is lehet gyönyörű egy nő. Saját portfólióddal is jelentkezhetsz, de a 24 Óra profi fotósa, Dallos István is remek fotókat készít rólad, ha szeretnéd. Ráadásul ingyen, a verseny részeként! Olyan élményeket szerezhetsz, amikre egész életedben emlékezhetsz. Tapasztalatokat gyűjthetsz, megtanulhatod, hogyan kell mozogni a kamera előtt vagy a kifutón, és hogy hogyan kommunikálj minél megnyerőbben. Értékes nyereményekkel gazdagodhatsz a dicsőség mellett, már a megyei fordulóban is! A döntőben pedig álomutazás vár a legszebbekre. Híres lehetsz, méghozzá nem csak szűkebb környezetedben, hanem az egész országban is. Januárban a finálé tévéshow-jában dől majd el, ki lesz Magyarország Tündérszépe. Ha pedig híres vagy, újabb kapuk nyílnak meg előtted: elindíthatod modellkarriered is, vagy ismertségedet kihasználva betörhetsz a médiába is. Megismerkedhetsz Kocsis Korinna szépségkirálynővel, aki hasznos tanácsokkal lát majd el a felkészülés során. Sminkelési, öltözködési tanácsokat kaphatsz akár a versenytársaidtól, akár a fináléra való felkészülés során. Növelheted a magabiztosságod, kipróbálhatod magad. Elvégre mikor, ha nem most, és hol, ha nem a Tündérszépek között?

Ha bármelyik pontnál is úgy érezted, hogy számodra is fontos lehet, ne habozz, jelentkezz mihamarabb!