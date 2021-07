Túlmutat magán a Dunaalmás-Neszmély kerékpárút (képek)

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, Gréz Tibor, a NIF Zrt. projektiroda-vezetője, valamint Ollé Árpád, Dunaalmás polgármestere tartott sajtótájékoztatót az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút-hálózat Dunaalmás-Neszmély közötti szakaszának kiépítéséről június 7-én délután .

– Nagy pillanat ez – mondta Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő szerda kora délután Almásfüzitő és Dunaalmás között. Miközben a napmelegtől tényleg égett (ha nem is a kopár szik sarja, de) a napraforgótábla és a vidék, a leendő kerékpárúton serényen dolgoztak a háttérben a munkások és munkagépek. Éppen ez, a kerékpárút volt a sajtótájékoztató apropója is, amelyen még Ollé Árpád dunaalmási polgármester, valamint Gréz Tibor, a NIF Zrt. projektiroda-vezetője vett részt.

Ollé Árpád felidézte: 2016 óta várták a munkagépeket, hogy mikor tudnak majd biztonságosan eltekerni Lábatlanig például. A fideszes országgyűlési képviselő emelte is a tétet, ugyanis az Eurovelo 6-os vonalának most kiépülő, 7,5 kilométeres szakasza kapcsán megjegyezte: az európai kerékpárút-hálózattal végül el tudunk majd menni a Dunától a Fekete-tengerig.

– 2016-ra a kormány döntései nyomán összeért a fejlesztési terv, program a kerékpárutak kapcsán – utalt arra, hogy 2010-ben lényegében csak a kiemelt turisztikai célpontok, így a Balaton vagy a Fertő tó környékén voltak nagyobb volumenű, kifejezetten kerékpárosoknak szánt utak. Kiemelte: ez az 1,2 milliárd forintos beruházás túlmutat azon, hogy a Duna mentén is lehet majd biztonságosan kerékpározni. Hiszen nem csupán a munkába vagy iskolába igyekvőknek lesz hasznos ez a szakasz, de a vendégeknek is, hiszen megye turisztikai célpontjainak fejlesztése, a Majkot Tatabányával összekötő út, vagy az Által-ér völgyi kerékpárút is mind-mind szolgálja a helyieket és az ide érkezőket egyaránt, több látványosságot is érintve.

Szólt arról is, hogy már tervezik a Majk-Nadap szakaszt is, amellyel a Velencei-tavat is elérhetjük majd két keréken Mindeközben a Gönyű-Komárom szakaszon is elkezdődtek a munkák.