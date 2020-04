Tüdőgyulladás elleni oltóanyag érkezett a komáromi idősek otthonába

A komáromi idősek otthonába érkező 90 darab tüdőgyulladás elleni oltóanyagot térítésmentesen kaphatják meg a lakók és dolgozók is.

A város önkormányzata több járványügyi és gazdasági intézkedést hozott a közelmúltban. Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester tájékoztatása szerint, az idősek otthonában az influenzajárvány óta látogatási tilalom van. Minden dolgozót és lakót naponta hőmérőznek, sokat fertőtlenítenek, vasárnap pedig a honvédség fertőtlenítette az idősotthon köztereit. A további védelem érdekében 90 tüdőgyulladás elleni oltóanyag érkezett az intézménybe, amelyet térítésmentesen kaphatnak meg a lakók és dolgozók is. Dr. Molnár Attila elmondta, hogy a komáromi idősek otthonában minden szigorító rendelkezést életbe léptettek.

Arról tájékoztatott: a kormányhivatal a napokban tartott a helyszínen ellenőrzést és mindent rendben találtak. A közterületek fertőtlenítése hétfő hajnalban kezdődtek meg. Vasárnap indult volna, a város ünnepnapján, a Komáromi Napok programsorozat, amely az idén elmarad. Ennek ellenére igyekeznek a várost feldíszíteni, fellobogózni.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk a komáromiak többsége fegyelmezetten eleget tesz a kijárási korlátozással kapcsolatos intézkedéseknek, a vírus folyamatos terjedése miatt további szigorításokra is szükség van. A képviselő-testület egyöntetűen hagyta jóvá azt a rendeletet, miszerint a kereskedelmi egységek zárt terében kötelező a maszk viselése, vagy az orrot és szájat eltakaró sál, kendő hordása – tette hozzá Dr. Molnár Attila.

A polgármester szerint a maszkok már minden patikában beszerezhetőek, de minden háztartásba két maszkot szállítottak ki az önkéntesek segítségével. A közterület-felügyelet, a rendőrség és a polgárőrség is ellenőrizni fogja a rendelet betartását. Dr. Molnár Attila úgy fogalmazott, nem az a cél, hogy bírságokat szabjanak ki, hanem fel akarják hívni a figyelmet a járvány lassításának fontosságára. Az üzleteket is arra kérték, hogy azoknak a vásárlóknak, akik nem rendelkeznek maszkkal, biztosítsák azokat számukra. Ehhez az önkormányzat is hozzájárul: maszkokat juttatnak el a boltokba.